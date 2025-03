A washingtoni Háborús Tanulmányok Intézetének elemzése szerint

Oroszországnak legalább 700 ezer háborús veterán társadalomba való visszailleszkedését kellene megoldania egy esetleges ukrajnai fegyverszünet vagy békekötés esetén, ám ez súlyos veszélyeket rejt Vlagyimir Putyin elnök hatalmára nézve.

A jelenségről Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövő programjának vezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy a háborús veteránok társadalomba való visszaintegrálása nem csak orosz probléma, Ukrajnára még súlyosabb terheként nehezedik. Hozzátette:

Oroszország esetében különösen nagy gondot jelenthet, hogy rendkívül sok bűnözőt vontak be a háborúba, akiknek a szabadságért cserébe egy év szolgálatot kell vállalniuk, és bár egy részük elesett vagy megsebesült, sokan ép bőrrel megúszták a konfliktust, így visszatérhettek a társadalomba.

Mint monda, egy veterán beilleszkedése eleve nem könnyű, de aki korábban erőszakos bűncselekményért töltötte büntetését, annak talán még nehezebb, annál is inkább, mert a Háborús Tanulmányok Intézete szerint nem egy esetben az érintettek ismét erőszakos bűncselekményt követtek el.

A veteránok, a bűnözők reintegrálása mindenképpen nagy gond, hiszen rettenetes élményekkel „gazdagodtak″ az ukrajnai háború során, amivel a társadalomnak kezdenie kell valamit - vélekedett a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint

az Ukrajnából hazatérés nagyságrendileg talán nagyobb probléma, mint az afganisztáni volt, hiszen Oroszország lakossága kisebb, mint a Szovjetunióé volt, nagyjából a fele, a mostani háború pedig jóval véresebb.

Azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban milyen megbecsülés jár a veteránoknak, Demkó Attila azt mondta, ott is léteznek veteránokkal foglalkozó szervezetek, a veteránok kapnak segélyeket is, de van erkölcsi megbecsülés is.

A kérdés már csak az, hogy az intézkedések mennyire lesznek sikeresek, ez pedig pénzkérdés, hogy Oroszország milyen anyagi helyzetben lesz a háború után

- magyarázta a szakértő, és hozzátette, sokakat vélhetően nem fognak elengedni a hadseregből, hanem szerződést kötnek velük.

Demkó Attila, arra is rámutatott, hogy az orosz, ukrán veteránokkal az Európai Uniónak (EU) is lesz teendője, hiszen a háború után közülük sokan érkezhetnek az uniós országokba menekült családtagjaikhoz.