Már több mint 1600 halálos áldozata van a pénteki mianmari földrengésnek. A sérültek számát több ezerre teszik a hatóságok, rengeteg embert még mindig keresnek.

Az Euronews beszámolója szerint a Richter-skálán 7,7-es erősségűnek mért földmozgás epicentruma a második legnagyobb város, Mandalay közelében volt, onnan jelentették a legtöbb áldozatot.

Az AP hírügynökség a térségről készült műholdas felvételek elemzése után azt közölte, hogy a földrengés ledöntötte a najpjidói nemzetközi repülőtér légiforgalmi irányítótornyát is.

A Planet Labs PBC cég szombaton készült műholdas felvételein az látható, hogy az irányítótorony a földből szinte kiszakadva dőlt el. Egyenlőre nem tudni, hogy az összeomláskor hányan tartózkodtak a toronyban.

Najpjidó házainak többségében nincs áram-, telefon- és internetszolgáltatás, a mentőcsapatok szombaton napközben a megrongálódott utak kijavításán dolgoztak. A hatóságok lezárták azt a városrészt, ahol pénteken kormánytisztviselők elszállásolására használt épületek dőltek össze.

A mianmari földrengést a szomszéd országokban is érzékelték. Thaiföld fővárosában, Bangkokban összedőlt egy épülő toronyház, onnan hat halálos áldozatot jelentettek, több tucatnyi embert még mindig keresnek.

Az ENSZ 5 millió dollárt mozgósított gyorssegélyre. Kína és India után az amerikai elnök is segítséget ígért. Új-Zéland kétmillió új-zélandi dollárt különített el a mianmari mentés támogatására.

Malajzia katasztrófavédelmi szolgálata közölte, hogy vasárnap egy 50 fős csapatot küldenek Jangonba a mentés támogatására. Szingapúr egy 80 fős kontingenst küldött a mentés segítésére, munkájukat négy keresőkutya is segíti. A csapat speciális mentési műveletekre, orvosi segítségnyújtásra, kutatási-mentési műveletekre, valamint veszélyes anyagok kezelésére is szakosodott. Az ASEAN vészhelyzeti reagálási és értékelési csapatának részeként a szingapúri polgári védelem három tisztje is Mianmarba utazott a katasztrófa sújtotta területeken a szükségletek felmérésére.