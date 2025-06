Orosz légitámadások érték Ukrajna két nagyvárosát, Kijevet és Odesszát, ahol több helyen is tűz ütött ki, és sűrű fekete füst szállt a levegőbe. Az odesszai szülészeti kórház is célponttá vált, miközben lakóövezetek és egészségügyi intézmények is súlyos károkat szenvedtek – számolt be a Kyiv Post.

Az Odesszai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az éjjeli orosz támadásoknak eddig két halálos áldozata van, és legalább kilencen megsebesültek.

Jelenleg a hatóságok részletesen felmérik a károkat az érintett létesítményekben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott: ez az egyik legnagyobb Kijev elleni támadás volt a háború kezdete óta, de Odessza, Dnyipro és Csernyihiv régiót is célba vették.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak biztonságos helyeken, miközben az orosz drónok és rakéták folyamatosan tűz alatt tartják a várost.