Súlyos tengeri baleset történt Anglia keleti partjainál, ahol egy amerikai zászló alatt hajózó tartályhajó és egy portugál konténerszállító ütközött össze hétfőn – számol be az Index.

Az Északi-tengeren történtek okán a brit parti őrség hétfő délutáni tájékoztatása szerint helikopterek, valamint tűzoltó- és mentőhajók indultak a helyszínre.

Bár a két hajót a szolgálat nem nevezte meg, de egybehangzó helyszíni médiabeszámolók szerint

Ismertették, a Stena Immaculate, amely repülőgép-üzemanyagot szállított, a Humber folyó torkolatvidékén, Hull városa közelében horgonyzott, amikor a Rotterdamba tartó Solong nekiütközött.

Az olajszállító hajó az ütközés következtében kigyulladt. A személyzet mindkét hajóról távozott a baleset után, személyi sérülésről hétfő délutánig nem érkezett hatósági beszámoló – tájékoztatott az MTI a tengeri szerencsétlenségről.

Video showing the oil tanker on fire after it collided with a cargo vessel in the north sea a short while ago...pic.twitter.com/Uo3qwddtDU