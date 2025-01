Az uniós hajógyárak orosz „jégosztályú" (speciális körülmények - erős és vastag jég - között is képes szállítani) tartályhajókat javítanak, és szárazdokk-létesítményeket kínálnak, lehetővé téve Moszkva számára, hogy az energiaszektorát sújtó nyugati szankciók ellenére továbbra is gázt szállítson az Északi-sarkvidéken – írja a Financial Times.

A francia Damen hajógyár és a dániai Fayard A/S karbantartási munkái nélkül az orosz Yamal LNG-üzem nehezen jutna a döntő piacokra a tél folyamán, amikor az északi féltekén a rendkívül magas gázárak tapasztalhatók.

A Kpler adat- és elemző cég műholdfelvételei és kikötői nyomonkövetési adatai szerint a két hajógyár a 15 speciális Arc7 tartályhajóból 14-et kiszolgált. Ezeket a Yamal LNG-től szállították, néhány hajónak ráadásul többször is ki kellett kötnie.

Ha ez a két hajógyár tiltott lenne, az az egész logisztikai műveletet megkérdőjelezné

– fogalmazta meg Malte Humpert, a High North News sarkvidéki hajózási specialistája, aki nyomon követte a hajók mozgását. Szerinte megkaphatnák a szolgáltatást máshol is, de ezzel alaposan letérnének az útvonalukról.

Betartották a szankciós szabályokat

Nyolc tankerhajó érkezett a Damenbe, míg a Fayard kilencet szolgált ki Ukrajna 2022 februári teljes körű orosz inváziója óta. Előbbi cég

megerősítette, hogy „több, orosz LNG szállításában részt vevő hajót megjavított”, rögtön hozzátéve, hogy „szigorúan betartotta az európai szankciós jogszabályokat”.

Leszögezték azt is, hogy „nem terveznek további javításokat ezeken az LNG-hajókon az elkövetkező időszakban”.

Műholdképek Kép: Financial Times

Emlékeztetnek, az Európai Bizottság elhatározta, hogy fokozatosan kivonják az unióból az orosz földgázt. Az EU-nak az orosz fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának 2027-ig nullára való csökkentésére irányuló célkitűzését azonban aláásta az orosz LNG behozatalának növekedése. Az energiaforrást ugyanis a Yamal gázszolgáltatótól szállítják. Az Oroszországra kiszabott energetikai szankciók nem érintik a hajók és gyárak tevékenységét, mivel

egyrészt nem orosz lobogó alatt közlekednek, másrészt a speciális tartályhajók nem tudnák elosztani rakományukat az európai gyárak műszaki szakértelme és karbantartása nélkül.

Az EU december 16-án beleegyezett abba, hogy magát a hajót szankcionálja, ezzel első ízben tett lépést a Yamal elleni szankcionálása felé. Az Egyesült Államok viszont már szankciók sorát szabta ki a projektre.

Egyenként is méregdrágák a szállítóhajók

Az egyedüli tanker, amely a két gyár egyikébe sem érkezett be, az a Christophe de Margerie, amely a szankcionált orosz hajózási társaság, a Sovcomflot tulajdonát képezi.

Yamalból a hajók Európa felé kisebb kockázattal tudnak haladni, míg az északi-tengeri útvonal Kína felé ilyen hidegben sokkal hosszabb és veszélyesebb. Az Oxford Institute for Energy Studies kutatása szerint

az Arc7 LNG-szállítókat Dél-Koreában építették, hajónként körülbelül 333 millió dolláros költséggel. Ez mai árfolyamon 34,85 milliárd forintra rúg.

Ezek a hajók több mint 200 méter hosszúak, és körülbelül 170 ezer köbméter földgázt képesek szállítani .

Míg az orosz kőolajat és szenet uniós szinten szankcionálták, a gáz az ellátás biztonságával kapcsolatos aggályok közepette kimaradt ebből a korlátozási körből.