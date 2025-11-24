Áprilisban egy hároméves kisfiú is meghalt azt követően, hogy rovarirtást végeztek a házban, ahol lakott, és amely szomszédos azzal a szállodával, ahol a mérgezésben elhunyt család is megszállt – írja az MTI.
Noha korábban a hatóságok arra gyanakodtak, hogy a család halálát ételmérgezés okozta, a nyomozás jelenlegi állása szerint vélhetően a szállodában végzett rovarirtás miatt vesztették életüket.
A lakásban ugyanaz a cég végezte a rovarirtást, amely a hotelben is.
Míg a család ügyében még folyik a vizsgálat, a kisfiú halálát bizonyíthatóan a rovarirtószer okozta. A gyermek édesapja akkor panaszt nyújtott be az irtással megbízott cég ellen, az isztambuli ügyészség pedig az ügyben vizsgálatot indított.
A szállodát nem sokkal a család halála után kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, majd az épületet később le is zárták.
