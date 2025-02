A francia nemzetgyűlési választások első fordulója után még úgy tűnt, hogy a Nemzeti Tömörülés a végső győzelmet is megkaparinthatja, még akkor is, ha velük szemben felsorakozik a teljes politikai garnitúra: a baloldali Új Népfront, Emmanuel Macron Együtt pártja, a baloldali populista Jean-Luc Melenchon vállvetve a szocialistákkal, a zöldekkel és a kommunistákkal.Az Economx podcastjának vendége , az MKI vezető kutatója, Fejérdy Gergely szerint a francia választás a győztes mindent visz elvén működik. A tavaly nyári beszélgetést érdemes meghallgatni annak jegyében, miért is rohannak fejvesztve a francia politika vesztes képviselői egy influenszer sikere után.