„Az orosz hadsereg által elkövetett jogsértések száma a húsvéti tűzszünet idejére: összesen 2.935” – állítja Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök hozzátette: csak húsvét vasárnap 96 olyan orosz támadás történt, mikor ukrán állásokat lőttek, többek között nehéz fegyverzettel. Ezen túl több mint 950 alkalommal vetettek be orosz drónokat.

Zelenszkij elnök arról is tájékoztatott, hogy Moszkva nem adott választ a húsvét utáni 30 napos teljes tűzszünetre vonatkozó ajánlatra, illetve arra a javaslatra sem, hogy „legalább a légtérben legyen a polgári infrastruktúrát illetően”, ahol az oroszok ez idő alatt tartózkodnak a rakéta- és dróncsapásoktól.

Az orosz védelmi minisztérium erre válaszul közölte, hogy a húsvéti tűzszünet alatt Ukrajna részéről 4900 tűzszüneti jellegű jogsértést regisztráltak. Ezen belül az ukrán fegyveres erők 1.404 tüzérségi lövedékkel támadtak, valamint 3.316 dróncsapást mértek az orosz csapatok állásaira.

Az orosz védelmi minisztérium közleményében arról is írt, hogy az orosz csapatok szigorúan betartották a tűzszüneti megállapodást, és a korábban elfoglalt határok és állások területén maradtak. „A tűzszünet lejártával az Orosz Föderáció fegyveres erői folytatják a különleges katonai műveletet” – közölte szintén a védelmi minisztérium.

Vlagyimir Putyin orosz elnök április 19-én, szombaton jelentette be a húsvéti tűzszünetet aznap 18.00.-tól, amelynek lejártát április 21-én 00 óráig rendelte el. Erre válaszul az ukrán elnök ígéretet tett: amennyiben az orosz csapatok valóban betartják a tűzszünetet, ebben Ukrajna is partner lesz, továbbá ígéretet tett arra is, hogy a tűzszünetet 30 nappal hosszabbítsák meg.

Ehhez képest a mellékelt ábra szerint Moszkva és Kijev kölcsönösen vádolják egymást a húsvéti tűzszünet megsértésével.

