Szövetségi bíróság előtt hallgatták meg hétfőn Mark Zuckerberg multimiliárdost, a Meta vezérigazgatóját. Ha a cég elveszti a pert, akár fel is darabolhatják.

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság még az első Trump-elnökség alatt, 2020-ban indított eljárást a konglomerátum ellen, azt állítva, hogy a Meta tisztességtelen uralomra tett szert a képmegosztó Instagram 2012-es és az üzenetküldő Whatsapp alkalmazás 2014-es felvásárlásával.

Megválasztotta Szerbia új kormányát az ország parlamentje szerdán, az új miniszterelnök a politikai múlttal nem rendelkező Djuro Macut endokrinológus lett. Az új kormányt a 250 fős törvényhozás 153 képviselője támogatta.

A 31 miniszter közül 22 az előző, Milos Vucsevic vezette kabinetnek is tagja volt. Az új kormánytagok főként a saját területük szakértői, akik a miniszterelnökhöz hasonlóan nem rendelkeznek pártpolitikai múlttal.

Milos Vucsevics szerb miniszterelnök még januárban jelentette be, lemond a tisztségéről november elsején bekövetkezett újvidéki tragédia és az annak nyomán kipattant tüntetések miatt. „Már szakminiszterek is lemondtak – a »bűnbak« szerepében – az újvidéki tragédia nyomán, január végén pedig a miniszterelnök is. A központosított hatalomfelfogás mellett azonban látszik, hogy beáldozható személyek vannak, ezt pedig a tüntető tömeg is látja. Még a kormányfőn sem áll vagy bukik a jelenlegi rendszer fennmaradása” – nyilatkozta az Economxnak Ármás Julianna, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Trump türelme fogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök attól tart, hogy a három éve tartó orosz–ukrán háború tovább eszkalálódhat, ha Ukrajna a szövetségeseivel együtt nem áll ellen határozottan az orosz katonai előrenyomulásnak. Zelenszkij a 60 Minutes című műsornak adott interjút szülővárosában, Krivij Rihben.

Ha nem állunk szilárdan, Putyin tovább fog nyomulni. Ez nem puszta spekuláció; a fenyegetés valós. Putyin végső célja az orosz birodalom feltámasztása és a jelenleg NATO-védelem alatt álló területek visszaszerzése. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy ez világháborúvá fajulhat

– közölte Zelenszkij.

Csütörtökön Párizsban egyeztettek amerikai, ukrán, francia, brit és német tárgyalófelek az ukrajnai háború kapcsán. „Ma Párizsban elindítottunk egy pozitív folyamatot, amelyben az európaiak is részt vesznek” – tudatta csütörtök este a francia elnöki hivatal az Emmanuel Macron francia államfő, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott részvételével tartott egész napos megbeszéléssorozat végén.

A megbeszélések jövő héttől Londonban folytatódnak.

Marco Rubio pénteken azonban már arról beszélt, Donald Trump amerikai elnök megunta, hogy nem történik előrelépés az orosz-ukrán háború lezárásában, és van más fontos dolga is, amire koncentrálnia kell. Heteken belül látni kell az előrelépést, ha a felek még igénylik az amerikai államfő közvetítését.

Kína új gazdaságélénkítési stratégiával próbálkozik

A kínai export ellenállónak bizonyul a nemzetközi bizonytalanság közepette – jelentette ki a kínai vámigazgatóság szóvivője hétfőn Pekingben. A kínai vámigazgatóság (GAC) hétfőn közölt adatai szerint Kína teljes áruforgalma jüanban kifejezve 1,3 százalékkal nőtt éves összevetésben az idei első negyedévben.

Lü Ta-liang, a Kínai Vámigazgatóság szóvivője és a Statisztikai és Elemzési Főosztály igazgatója elmondta, hogy jelenleg Kína exportja valóban összetett és súlyos külső helyzettel néz szembe, de nem szakad le az ég.

Az ázsiai ország új stratégiát választott a gazdaság élénkítésére: míg a 12 órás munkaidő eddig teljesen elfogadott volt az ázsiai országban, a kínai vezetés most arra szólította fel a cégeket, hogy biztosítsák a dolgozók pihenőidejét, és kerüljék a túlóráztatást.

A cél, hogy a szabadidővel rendelkező munkavállalók többet költsenek, ezzel ellensúlyozva az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt visszaeső exportot.

Trump – akit a héten Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is igyekezett egy személyes találkozó alkalmával „Európa-barátabb” álláspontra terelni – mindeközben mindenkit figyelmeztetett: hiába a szünet, senki sem ússza meg a vámokat.