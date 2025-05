A gombák szinte mindenhol jelen vannak: a talajban, a komposztban, a vízben – és igen, a levegőben is. Bár kulcsszereplők az ökoszisztémák működésében, egyes fajtáik súlyos fertőzéseket okoznak az emberi szervezetben – számolt be a CNN.

Most új kutatások azt mutatják, hogy a globális felmelegedés súlyosbíthatja a helyzetet: bizonyos veszélyes gombafajok új területeken is megjelenhetnek, ahol eddig nem fordultak elő.

A Manchesteri Egyetem kutatói számítógépes modellek segítségével vizsgálták meg az Aspergillus nevű gombacsoport terjedésének lehetséges jövőbeli útvonalait. Ezek a gombák világszerte előfordulnak, és az egyikük okozza az Aspergillosis nevű súlyos tüdőfertőzést, amely akár halálos is lehet.

A kutatók szerint az Aspergillus-fajok a klímaváltozás miatt olyan új területekre is betörhetnek, mint Észak-Amerika, Európa, Kína és Oroszország egyes részei. A kutatás eredményeit szakértők véleményezik.

A vírusokhoz és a baktériumokhoz képest a gombák eddig kevés figyelmet kaptak. Pedig az adatok azt mutatják, hogy ezek a kórokozók a jövőben a világ szinte minden részét érinthetik

– mondta Norman van Rijn, a kutatás egyik szerzője.

Az gombák apró spórákat bocsátanak ki, amelyeket nap mint nap belélegzünk. Az egészséges immunrendszer általában képes kivédeni őket – de nem így van ez azoknál, akik krónikus tüdőbetegségben szenvednek, vagy legyengült az immunrendszerük, például rákbetegek, szervátültetettek, vagy akár súlyos influenzások vagy Covid-fertőzöttek.

Ha a szervezet nem tudja eltávolítani a spórákat, a gomba elkezd növekedni a testben. Nagyon nyersen fogalmazva: belülről kezd el „fogyasztani” bennünket

– mondta a szakértő.

És ez még nem minden

Az Aspergillus-fajok egyre ellenállóbbak a gyógyszerekkel szemben, és több élelmiszernövényt is megfertőznek, ami komoly kockázatot jelenthet az élelmiszerellátásra nézve is.

Azt is hangsúlyozták, hogy most kezdjük csak igazán megérteni, hogy a klímaváltozás mekkora szerepet játszik a gombák terjedésében.