Ezt most megúszta a kormányfő, megeshet, hogy titkos háttérmegállapodásnak köszönhetően

Négy bizalmatlansági szavazást is átvészelt François Bayrou francia miniszterelnök és kormánya, a 2025-ös büdzsé jelentette problémakört pedig ezzel ki is pipálta. A szocialisták jelezték, nincsenek ínyükre a bemutatott költségvetési tervek, ennek ellenére nem szavaztak a kabinet ellen. Az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint a közvélemény-kutatási adatok mellett akár egy háttérmegállapodás miatt is dönthettek így.