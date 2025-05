Az Alcatraz-szigeten álló ódon börtönépületbe és miliőjébe most friss fotóbetekintést nyerhetünk, miután Donald Trump amerikai elnök május elején belengette, hogy több mint hat évtized múltán újranyitná a méltán hírhedt börtönt.

A nemes egyszerűséggel Alcatrazként emlegetett büntetés-végrehajtási intézmény jelenleg már csak múzeumként és nemzeti emlékhelyként üzemel, bár a börtönéveket megelőzően katonai erődítményként szolgált.

A parányi szigeten elterülő épületcsoportból kiemelkedik egy világítótorony. A San Francisco-öböl közepén, Kalifornia államban elterülő földdarabot még a környéket az 1770-es években felfedező spanyol Juan Manuel de Ayala hajós tiszteletére nevezték el: végül az általa adott La Isla de los Alcatraces, azaz a „szulák szigete” név angolosodott formája rögzült.

Az egykor börtönnek otthont adó Alcatraz-sziget a kaliforniai San Franciscói-öbölben 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

Őrtorony a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

Cellasorok az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

Látogatók az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A sziget 1821-ben a Spanyolországtól függetlenedő Mexikó részévé vált, egészen 1848-ig, amikor az mexikói–amerikai háború után Kaliforniával együtt az Egyesült Államok fennhatósága alá került.

1853-ban kezdődtek az Alcatraz erődjének építési munkálatai. A börtönnek helyet adó téglaépületet 1867-ben húzták fel, azelőtt a foglyokat az őrház alagsorában, illetve egy 1863-ban épült faépületben tartották fogva. Az erődítési munkálatokba és az építkezésekbe az elítélteket is bevonták. A későbbiekben indiánokat és más hadifoglyokat is szállítottak ide. Egyes börtönrészeket tűzeset és földrengés is sújtotta, ezért és a szűkössé válása okán a századforduló táján már elszánták magukat az újjáépítésre. 1912-re épült fel az új börtön, mely az akkori világ legnagyobb vasbeton épülete volt.

Magánzárkáknál látogatók az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

Cella a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A cellák nyitását és zárását mutatja meg egy idegenvezető Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A rabruhák és ágyneműk átvételére szolgáló terem Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A komplexumot 1915-ben börtönről fegyházra nevezték át, az intézményben uralkodó szigor változott az évek során, de alapvetően így is rendkívül szoros szabályrendszer honolt.

Noha előfordultak szökési kísérletek, ám a rabok legtöbbje visszafordult, vagy a jéghideg tengerbe fulladt.

Cella az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A börtönőrök házának romja az egykor börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

A tisztiklub épületének romja az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó, a kaliforniai San Franciscói-öbölben fekvő Alcatraz-szigeten 2025. május 13-án Kép: MTI / EPA, John G. Mabanglo

Maga a börtön 1934 és 1963 között maximális biztonsági szinten funkcionált, és ez időtájt falai között olyan hírhedt figurák töltötték büntetésüket, mint Al Capone.

62 évvel ezelőtt rendelte el az intézmény bezárását Robert F. Kennedy főügyész. A döntést a magas fenntartási és üzemeltetési költségekkel indokolta, de már a létesítmény amúgy is elavult, és a felújítás túl drága lett volna.