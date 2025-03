Nem nyerte el a szükséges politikai támogatást az Európai Unió vezetőinek csütörtöki csúcstalálkozóján a Kaja Kallas külügyi főképviselő által kidolgozott terv, amely szerint akár 40 milliárd eurós új katonai támogatásban részesítették volna Ukrajnát

A csúcstalálkozó Ukrajnának szentelt következtetései, melyeket az Orbán-kormány vétója miatt 26 ország hagyott jóvá „kivonatként", mindössze futólag utaltak a Kallas-tervre, anélkül, hogy a pénzügyi számokat célként említették volna.

Az Európai Tanács emlékeztet az Ukrajnának nyújtott uniós katonai támogatás fokozására irányuló kezdeményezésekre, különösen a főképviselő azon kezdeményezésére, hogy koordinálja a tagállamok és más részt vevő államok által nyújtott fokozott támogatást, önkéntes alapon

– olvasható a szövegben. A következtetésekben még a Kallas a tervezet „legreálisabb" elemének nevezett: 5 milliárd euró, amelyből rövid távon 2 millió lőszert lehetne Kijev számára beszerezni.

Zelenszkijnek se járt sikerrel

Csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóhívás keretében közölte az uniós vezetőkkel vezetőkkel, hogy

szükségünk van a tüzérségi lövedékekhez szükséges pénzeszközökre, és nagyon örülnénk, ha Európa minél előbb legalább ötmilliárd euróval támogatna bennünket.

Azonban sem Kallasnak, sem Zelenszkijnek nem sikerült meggyőznie a vezetőket: a 2 millió lövedékre, vagy alternatívaként 5 milliárd euróra vonatkozó célszámot sehol sem lehetett látni az elfogadott dokumentumban. Csak egy általános utalás található a „nagy kaliberű tüzérségi lőszerre és rakétákra".

15 milliárd eurós további támogatás

António Costa, az Európai Tanács elnöke e hiányra vonatkozó kérdésre válaszolva azzal próbált kitérni a kérdés elől, hogy a tagállamok már 15 milliárd eurós további támogatást ígértek Ukrajnának, és az Európai Bizottság újrafegyverkezési csomagjának eredményeként a következő hetekben újabb kötelezettségvállalások várhatóak – írja az Euronews.

Több tagállami vezető is kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti felajánlásokat – mint például a Costa által említett 15 milliárd eurót – hogyan vennék figyelembe, és hány nem uniós ország, például az Egyesült Királyság és Norvégia kerülne be a közös kötelezettségvállalásba. Arra is választ várnak a fővárosok, hogy a terv miként integrálja azt a 18 milliárd eurót, amelyet az EU egy rendkívüli hitel részeként nyújt Kijevnek, amely az Oroszország befagyasztott vagyonából származó váratlan nyereségből származik.