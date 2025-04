A tárcavezető Brüsszelben újságíróknak elmondta, az amerikai elnök ezt az elköteleződési szándékot a vezetőknek is megerősítette, továbbra is érvényes, és a hírek szerint a hágai csúcstalálkozón is jelen lesz.

A Reuters azt írja, Trump biztonságpolitikája aláásta azt a régóta tartó bizonyossága Európában, hogy az USA támadás esetén a kontinens segítségére siet, ami miatt egyesek megkérdőjelezték Washington elköteleződését a kölcsönös védelem elve mellett.

A NATO vezető június 24. és 26. között találkoznak Hágában.