Mintegy kétmillió külföldi látogatót várnak a szervezők a 2026-os foci-vb-re, amelyet közösen rendez Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó. A rendezvény megrendezéséért felelős kormányzati munkacsoport első ülésén azonban nem éppen finoman fogalmazott J. D. Vance.

Az alelnök ugyanis azt mondta, tudják, hogy közel száz országból érkeznek az Egyesült Államokba ünnepelni, és akarják is, hogy ez megtörténjen, de „amint az idejük letelik, haza kell menniük.”

"They'll have to go home": Vice President JD Vance said visitors attending the 2026 World Cup will have to leave when the soccer tournament, co-hosted by the U.S., Canada and Mexico, ends #FIFAWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/9Adq1R1N7p