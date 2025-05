A korrupcióellenes munkacsoport társelnöke nyílt levélben, több társával együtt felszólítják Piotr Serafint, az Európai Bizottság költségvetési biztosát, hogy azonnali hatállyal fagyassza be Magyarország teljes uniós finanszírozását az alapjogok, valamint a jogállamiság folyamatos megszegése miatt.

A dokumentumban azt írják, hogy egyre súlyosabb támadásokat indít a magyar kormány a demokratikus intézményekkel szemben, amelyek már az EU pénzügyi érdekeit és alapértékeit is veszélyeztetik. Daniel Freund különösen aggasztónak tartja, hogy szándékosan gyengítik a korrupció elleni küzdelem kulcsintézményét, az Integritás Hatóságot – írja az Index.

A képviselők az X-en is közzétett nyílt levélben azt is kiemelték, hogy az igazságszolgáltatás területén is súlyos visszalépéseket dokumentáltak, és az év elején hatályba lépett megállapodás az Igazságügyi Minisztérium, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács között tovább gyengíti a bíróságok függetlenségét.

‼️Enough is enough‼️



Orbán continues to dismantle the rule of law and violate the fundamental rights of EU citizens.



Unacceptable that we still transfer EU funds to his corrupt regime. It’s time to suspend all payments!



Our letter (26 MEPs) to Budget Commissioner Serafin ⤵️ pic.twitter.com/6VyPcsRFr8