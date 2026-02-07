Cikkünk frissül ...

A Fidesz ’80-as években kezdődött szervezkedéseinek egyik legerősebb lába itt volt Szombathelyen - mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes nagygyűlésen. 1989-ben 57 százalékos volt a párt támogatottsága, de 2002-ben is sokan szavaztak a Fideszre.

Ne a felméréseknek higgyenek az emberek, hanem „nekem", mondta Orbán Viktor, aki szerint egyéniben és pártlistán is magabiztosan vezet a Fidesz. „Ahhoz, hogy nyerjünk, dolgoznunk kell, tette hozzá."

Hallok mindenfélét, hogy a fiatalok nem kedvelnek, „a koncerteken valós skandálást ne keverjük ezzel össze", de a fiatalokban bízhatunk, az alma nem szokott messze esni a fájától, nem mondunk le a saját fiataljainkról – mondta annak kapcsán, hogy a közönség soraiban volt egy leendő első választó, egy születésnapját ma ünneplő 18 éves.

Vannak fiatalok, akik dafke mondanak ellen a szüleinek.

A kamulázadás nem ér semmit, a magyar kormány ellen nem nagy dolog, „a magyar kormány ellen nem nagy kunszt lázadni, lázadjatok Brüsszel ellen, onnan fenyegetnek minket” - fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta, 279 milliárdból folytatják az M86-os autópályát, elkészül majd az M87-es és az M76-os Körmend és Zalaegerszeg között.

Emellett kiemelte, hogy a nyugati részen, Sopron, Szombathely és Mosonmagyaróvár tekintetében külön programra van szükség, annak érdekében, hogy „ne érezzék úgy, hogy kimaradnak a magyarországi történésekből”. Említette Ausztria közelségét, majd elmondta:

nehogy már utolérjük Ausztriát, előzzük meg őket

„Az osztrákoktól az '50-es években vonultak ki a szovjetek, tőlünk csak '90-ben. Ez a különbség. Ausztria tehát nem jobb, csak szerencsésebb” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő a sporttámogatásról is beszélt, amire szerinte a gyerekekhez megy.

Olyan bolond világban élünk, hogy bizonyos erények eltűntek az életből. Ezért a szülők számára az egyik legnagyobb segítség a gyereknevelés tekintetében a sport lehet. Ez az iskola ma kevésbé biztosítja, mint a sportszervezetek. A sportpolitikánk erről szól, nem a profi sportól – mondta Orbán Viktor, aki szerint amíg a mostani kormány marad, a sporttámogatás kiemelt fontosságú lesz, ha a Tisza Párt győz, visszavágják ezeket a támogatásokat.

A kormányfő szerint minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz.

Orbán Viktor szerint az Európai Unió 2030-ig háborúba megy, erre készítik fel az unió lakosságát. A 2026–2030 közötti időszak a legkockázatosabb lesz a mi életünk során. 2026 az utolsó háború előtti választás, ezért tartunk háborúellenes gyűléseket - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ma még az a legnagyobb fenyegetés, hogy

elveszik a pénzünket, amivel működtetni tudnánk a magyar gazdaságot és odaadják Ukrajnának.

Összesítette, hogy 1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok, amibe a mi pénzünk is benne van. Ha Ukrajna területén egyetlenegy uniós katonai megjelenik az oroszokkal kötött egyezmény nélkül, az azt jelenti, hogy beléptünk a háborúba. Ezért is Brüsszel a fő ellenfelünk és nem a 27 tagot számláló Tisza Párt - tette hozzá.