Egy Facebook-posztban 2026. február 7-én délelőtt közzétett videó szerint egy férfi előző este késeléssel fenyegette egy párt aktivistáit Budapesten. Az esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságra feljelentés, bejelentés nem érkezett, az ügyben az érdemi adatokat nem tartalmazó poszt alapján indult eljárás.

A nyomozók megállapították a cselekmény helyszínét és időpontját, a videón szitkozódó és fenyegetőző férfit a felvétel közzétételét követő négy óra múlva azonosították és elfogták. Kést nem találtak nála. A felvétel közzététele után hat órával sikerült azonosítani és tanúként kihallgatni az incidens egyik sértettjét is. A nő elmondta, hogy a férfi szóban fenyegette őket, kést nem láttak nála.

A 31 éves T. Márk Dávid budapesti lakost személy elleni erőszakos cselekmény elkövetésével megfenyegetve elkövetett zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságán, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, amit rossz napjával indokolt.

A nyomozóhatóság vizsgálja a férfi beszámíthatóságát, illetve hogy állhatott-e kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt – adott hírt róla a police.hu