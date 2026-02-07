Az Egyesült Államok heteken belül teljesíti az első befizetést az ENSZ-nek járó több milliárd dolláros tartozása felé – közölte a Reuters hírügynökséggel az Egyesült Államok világszervezethez akkreditált nagykövete, hangsúlyozva, hogy folytatni kell az ENSZ reformjait.

Mike Waltz ezt egy telefoninterjúban mondta két héttel azután, hogy António Guterres, az ENSZ főtitkára megkongatta a vészharangot az ENSZ pénzügyeivel kapcsolatban, és figyelmeztetett, hogy a 193 országot tömörítő szervezetet a „közvetlen pénzügyi összeomlás” fenyegeti a kifizetetlen díjak miatt, amelyek nagy részével Washington tartozik.

Waltz szerint most egy jelentős előleget befizetnek az éves tagdíjukból.

Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.



Az ENSZ szabályai szerint a tagdíjak az egyes tagállamok gazdaságának nagyságától függenek. Az Egyesült Államok tagdíja az alapköltségvetés 22 százalékát teszi ki, Kínáé pedig a 20 százalékát.

Az ENSZ tisztviselői szerint az ENSZ rendes költségvetésébe tartozó tartozások több mint 95 százalékát az Egyesült Államok tartozik – február elejére ez 2,19 milliárd dollárt jelent. Az Egyesült Államok további 2,4 milliárd dollárral tartozik a jelenlegi és korábbi békefenntartó missziókért, valamint 43,6 millió dollárral az ENSZ-bíróságokért.

December 30-án az ENSZ Közgyűlése 3,45 milliárd dollárt hagyott jóvá az ENSZ 2026-os rendes költségvetésére, hetekig tartó tárgyalásokat követően. Ez fedezi az ENSZ világméretű irodáinak, köztük a New York-i központnak működtetési költségeit, a személyzet fizetését, a megbeszéléseket, valamint a fejlesztési és emberi jogi munkát.

Kedden Trump aláírta a kiadási törvényjavaslatot, amely 3,1 milliárd dollárt tartalmaz az Egyesült Államok ENSZ-nek és más nemzetközi szervezeteknek járó tagdíjakra. Arra a kérdésre, hogy a szóban forgó pénz a tavalyi vagy a 2026-os tagdíjakra, vagy mindkettőre fordítódik-e, Waltz azt mondta: „csak általánosságban, a hátralékokra, valamint néhány, a látott reform elismeréseként.”