Lengyelországban elemzői csoportot állítanak fel az Epstein-aktákkal kapcsolatban, és ennek megállapításai alapján esetleg nyomozást is indítanak – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő kedden.

Az igazságügyi miniszterrel és a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterrel közösen hozott döntésről Tusk a keddi kormányülést megnyitó beszédében tájékoztatott.

Jelezte: amennyiben az általa bejelentett elemzői csoport „megerősíti az Egyesült Államokban kirobbant pedofilbotránnyal összefüggő aggodalmakat”, az ügyben lengyelországi nyomozás is indul.

Az Epstein-ügy a lengyel közvéleményt és a kormánytagokat is foglalkoztatja az ott fellelhető úgynevezett lengyel szálak vagy nyomok miatt – jelentette ki Tusk.

Azt mondta: a botrány kapcsán

„kezdeti információk merültek fel olyan személyekről, akik tájékoztatták Epstein urat, például Krakkóból, hogy már összeállt lengyel nők és lányok egy csoportja”.

Hozzáfűzte: az ügyben több ilyen nyom is létezik.

A kormány mindent megtesz az esetleges elkövetők felelősségre vonása és az áldozatok kárpótlása érdekében – hangsúlyozta a miniszterelnök. Kilátásba helyezte: szükség esetén a lengyel fél amerikai partnerekhez is fordul olyan fájlokhoz való hozzáférés végett, amelyeket még nem tettek közzé, és amelyek összefüggésben lehetnek az esetleges lengyel nyomokkal.

Tusk megjegyezte: a külföldi sajtóban egyre több nyom, információ és kommentár jelenik meg arra vonatkozóan, hogy ez a példátlan pedofilbotrány orosz titkosszolgálatok közreműködésével keletkezett, ezért az egész világ beszél róla, és azon töpreng, mindez vajon milyen kockázatokkal jár egyes országokra nézve. A kormányfő lehetségesnek nevezte, hogy Varsó az Epstein-akták ügyében nemzetközi nyomozást is kezdeményez.