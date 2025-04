A vancouveri rendőrség közlése szerint többen meghaltak és sokan megsérültek, miután egy jármű tömegbe hajtott egy utcai fesztiválon szombat este 8 óra után. A CBC News azt írja, az eset az East 41st Avenue és a Fraser Street közelében történt, ahol a Lapu Lapu Day Block Party zajlott.

Az X-en is közzétett tájékoztatásuk szerint

a sofőrt már őrizetbe vették.

Korábban a közösségi médiában közzétett videókon a mentők láthatók a helyszínen, miközben többen a földön feküdtek, közülük néhányan pedig sérültnek tűntek a kanadai kikötővárosban.

