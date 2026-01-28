Sepp Blatter, a FIFA korábbi elnöke, aki hosszú évtizedeken át meghatározó alakja volt a nemzetközi futball irányításának, most egy szokatlan nyilatkozattal borzolta a kedélyeket a sportvilágban. A 89 éves sportvezető nemcsak hogy megosztotta véleményét, de gyakorlatilag

a fanatikusok számára szóló utazási figyelmeztetést fogalmazott meg biztonsági aggályokra hivatkozva, mondván: ne utazzanak az Egyesült Államokba a 2026-os labdarúgó világbajnokságra

– olvasható a The Guardian cikkében.

Blatter ehhez Mark Pieth svájci korrupcióellenes ügyvéd kommentárját emelte ki, aki éles kritikával illette az amerikai belpolitikai helyzetet és a bevándorlási hatóságok gyakorlatát. Pieth a minneapolisi tüntető Renee Good meggyilkolását hozta fel példaként, amit egy amerikai bevándorlási ügynök követett el még január elején, és amely esemény mély indulatokat váltott ki nemzetközi szinten is.

A Blatter által idézett figyelemfelhívás közvetlenül a második amerikai állampolgár, Alex Pretti halála után érkezett, aki szintén a hétvégén vesztette életét egy rendőri intézkedés során.

A 2026-os labdarúgó világbajnokságot – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – június 11. és július 19. között tartják, több mint 48 ország részvételével.

„Amit belföldön látunk – a politikai ellenfelek háttérbe szorítását, a bevándorlási szolgálatok túlkapásait — egyáltalán nem ösztönzi a szurkolókat arra, hogy odautazzanak” – mondta Pieth a Tages-Anzeigernek adott interjújában. Tanácsa kifejezetten egyértelmű volt:

A szurkolóknak csak egy dolgot javaslok: kerüljék el az Egyesült Államokat! A tévéközvetítésről úgyis jobb rálátásuk lesz a mérkőzésekre. Az érkezéskor pedig számíthatnak rá, hogy ha nem megfelelően viselkednek a hatóságokkal, azonnal hazaküldik őket – ha szerencséjük van…

A korábbi FIFA-elnök maga sem mentes a botrányoktól. Blatter 2015-ben távozott posztjáról, miután több korrupciós ügy is megrázta a világszervezetet. Utódja, Gianni Infantino azóta szoros kapcsolatot alakított ki Donald Trumppal, ami tovább erősítette a sport és a politika összefonódásáról szóló vitákat.