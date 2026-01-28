A mindennapi megélhetési költségek emelkedése mellett a tudatos bevásárlás a háztartások számára kulcskérdéssé vált. A Lidl Magyarország 2021-ben indította el digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t azzal a céllal, hogy egy egyszerűen használható, a vásárlást megkönnyítő szolgáltatással segítse a spórolást. A vállalat tapasztalatai szerint a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre, amelyek érdemi támogatást nyújtanak a mindennapi kiadások tervezésében.

„Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt” – közölte Kovács Tibor, a vállalat marketing- és ügyfélélmény igazgatója. Szerinte az eredmények egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg. „A megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 ezer forintot spórolhattak meg az applikáció használatával” – emelte ki Kovács Tibor, hozzátéve, hogy a Lidl piacvezető élelmiszerláncként – a 2025. évi árbevételek alapján – továbbra is azon dolgozik, hogy árpolitikájával stabil gazdasági támasza maradjon a magyar háztartásoknak.

Az applikáció népszerűségét jól mutatja, hogy a vásárlók közel fele már rendszeresen használja, ugyanakkor továbbra is maradtak kiaknázatlan lehetőségek. Ilyenek például a személyre szabott kuponok tudatos aktiválása, illetve a költési célokhoz kapcsolódó jutalmak nyomon követése, amelyek további megtakarítási potenciált rejtenek. Ezek révén a felhasználók kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthatnak hozzá, ajándéktermékeket szerezhetnek, vagy akár számlavégi kedvezményben is részesülhetnek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kassza kupon”, amely az önkiszolgáló kasszák használatát ösztönzi. Ez a megoldás nemcsak pénzt, hanem időt is megtakarít azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást. Emellett a kedvenc áruház beállításával a felhasználók az adott üzlethez kapcsolódó, helyi akciókról is időben értesülhetnek.

A kedvezményeken túl az alkalmazás számos praktikus funkcióval segíti a mindennapokat. A digitális nyugták kiváltják a papíralapú blokkokat, a rendszerben visszakereshető bizonylatokat pedig visszáruzásnál és garanciális ügyintézésnél is elfogadják. Az applikációban elérhető a digitális szórólap, a bevásárlólista, valamint a Lidl Konyha receptjei is. Az elektromos autóval közlekedők számára további előnyt jelent, hogy az alkalmazáson keresztül az áruházak parkolóiban található töltőpontokon is kedvező áron tölthetik járműveiket.

Hogyan használhatom a Lidl Plus-t? Töltsd le az alkalmazást az App Store-ból, a Google Play áruházból, vagy a Huawei AppGallery-ből! Add meg személyes adataid! Írd be az sms-ben kapott kódot! Erősítsd meg e-mailcímet! Válaszd ki kedvenc Lidl üzleted! Aktiváld a beváltani kívánt egyedi kuponokat! Heti Lidl Plus ajánlataink automatikusan aktiválódnak! Szkenneld be a kasszánál a digitális Lidl Plus kártyádat és váltsd be egy mozdulattal az összes kedvezményt!

