A magyar kormány három pillérre támaszkodva védi meg a magyar fogyasztókat, ezek az őszi jogszabály-módosító csomag, a hét pontos cselekvési terv, illetve a 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Program (EVP) – mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára.

Friss fejlemény, hogy a héten – egészen pontosan november 11-én, kedden – benyújtották a fogyasztóvédelmi szakterületet érintő módosító csomagot. Az NGM államtitkára ismertette, hogy a zárószavazás december 9-én, így a kihirdetés is még idén várható, a fő hatálybalépési időpont pedig 2026. január 1-je.

A csomag részeként megnyitnák a békéltető testületi eljárást a kis- és középvállalkozások előtt, de például szűkítenék a szezonális termékek beszerzési ár alatti értékesítési tilalmát is.

A hatékony, összehangolt fellépés része a hét pontos cselekvési terv is, amely magába foglalja a gyermekvédelmi ellenőrzéseket, az online csalások elleni fellépést, az étrend-kiegészítők kockázatainak feltárását, a harmadik országból érkező termékek fokozott ellenőrzését, a laboratóriumi vizsgálatok szükségességét, de górcső alá kerülnek a javítással kapcsolatos problémák és az ingatlanközvetítői tevékenység is.

A 73 a 2026-os nyerőszám a fogyasztóvédelemben

Gerlaki Bence a 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programot (EVP) bemutatva elmondta, a 2025-ös 39 témavizsgálat után jövőre nem kevesebb, mint 73 ellenőrzési területet fednek le, az alábbi bontásban:

27 féle alapvizsgálat;

16 féle kormányzati szempontból kiemelt vizsgálat;

17 féle szezonális vizsgálat;

illetve 13 féle innovatív vizsgálat.

Ugyanakkor az EVP-t ellenőrzési célterület szerinti bontásban is vizsgálhatjuk. Így az ellenőrzések és vizsgálatok besorolása a következő:

28 fogyasztóvédelmi;

3 kereskedelem-felügyeleti;

20 élelmiszer-biztonsági;

9 piacfelügyeleti területi;

valamint 13 piacfelügyeleti laborvizsgálat.

Az EVP a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves, országos szakmai ellenőrzési terve, amely meghatározza a fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti, kereskedelemfelügyeleti és élelmiszerbiztonsági ellenőrzések fő irányát, célterületeit és módszertanát, továbbá biztosítja az egységes, adatvezérelt és hatékony ellenőrzési munkát.

A 2025-ös mérleg több mint 15 ezer ellenőrzés. Igaz, ebből 4464 rendkívüli, kormányzati intézkedéssel összefüggő vizsgálat: árrés-csökkentett termékek vizsgálatáról van szó országszerte, beleértve az érintett élelmiszerek mellett a drogériai termékeket.

A 4283 alapvizsgálat része volt az online értékesítés átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése, de a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételei és az univerzális akkumulátortöltők vizsgálata is. A 3475 kormányzati szempontból kiemelt vizsgálat alatt értendő az árfigyelő rendszerre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése mellett a gyermekek kiemelt védelme, így a reklámszabályok és értékesítési tilalmak, illetve a játékok laboratóriumi vizsgálata, mint például műanyagbabák, fürdőjátékok.

A 2222 szezonális vizsgálat jellegéből fakadóan részben könnyen megfejthető, nagyítóval nézték a díszvilágítási füzéreket, karácsonyi izzósorokat, nyáron a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeket, valamint a húsvéti kínálatot, a kuponos időszakokat, az iskolakezdést, a Black Friday-akciókat, illetve a karácsonyt. Továbbá a 616 innovatív vizsgálat kiterjedt a műanyagtermékek ftalát tartalmának vizsgálatára, de még a tetováló festékeket is górcső alá vették. A kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzésénél kiemelt szemponttá váltak a fenntarthatósági szempontok, különösen a zöld állítások.

Fókusz az élelmiszereken és a vendéglátóhelyeken

Csákiné Gyuris Krisztina, az NGM fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkára a 2026-os 73 vizsgálati terület kapcsán előrebocsátotta: az EVP-ben olyan újdonságok is szerepelnek, mint az ingatlanközvetítők hirdetési gyakorlatának és a nyugdíjasházak ÁSZF-jének ellenőrzése, az elektromos háztartási berendezések készenléti fogyasztásának, vagy éppen az iskolakezdés idején alkalmazott akciós árfeltüntetésnek a vizsgálata.

De kiemelten ellenőrzi a hatóság jövőre is az árréscsökkentés és az árfigyelő rendszer szabályainak betartását, és továbbra is fokozottan vizsgálja a legnépszerűbb élelmiszereket és vendéglátóhelyeket élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból.

Az NKFH elnöke, Német-Weingartner Lilla elmondta:

soha ilyen széles körű fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzési program nem volt még korábban.

Kifejtette, hogy a 73 vizsgálati terület tartalmazza mindazon előírás ellenőrzését, amelyek fogyasztó és vállalkozás közötti relációban felmerülhetnek. „Hatóságunknak ugyanakkor nem a bírságolás az elsődleges célja, azért dolgozunk, hogy a jogkövető magatartás elérésével a fogyasztói jogok még hatékonyabban érvényesüljenek. Súlyos vagy ismételt jogszabálysértés esetén természetesen haladéktalanul meghozzuk a szükséges intézkedéseket” – magyarázta az elnök.