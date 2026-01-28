Az 1 millió forint alatti használt autók iránti érdeklődés 2025-ben is kiemelkedően magas volt a Használtautó.hu felületén. Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az 1 millió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát.
Ez a kategória változatlanul a piac egyik legélénkebb szegmense, ahol az eladók gyors és tömeges érdeklődésre számíthatnak.
- 2025-ben az egymillió forint alatti kategóriában a legtöbb érdeklődés az Opel Astra hirdetéseire érkezett: közel 94 ezer érdeklődést regisztráltak, miközben a modellből több mint 11 ezer aktív hirdetés volt elérhető.
- 2024-ben a Suzuki Swift vezette a rangsort, amely 2025-re ugyan visszacsúszott a második helyre, de továbbra is 86 ezer feletti érdeklődőt vonzott. A Swift pozíciója különösen figyelemre méltó, hiszen továbbra is ez az egyik legolcsóbb modell a mezőnyben. Az átlagár 2025-ben is 400 ezer forint alatt maradt, és az alacsony belépési ár önmagában is erős vonzerőt jelent ebben a szegmensben.
- 2024 után tavaly is stabilan jelen volt a Ford Focus és a Volkswagen Golf, amelyeknél 2025-ben 55 ezer és 49 ezer érdeklődőt számlált a Használtautó.hu. Ezeknél a modelleknél az átlagár jellemzően 500–600 ezer forint között mozog, esetükben a nagyobb méretért vagy az erősebb motorválasztékért hajlandók magasabb összeget fizetni az érdeklődők.
A lista további helyein olyan típusok szerepeltek, mint az Opel Corsa, a Škoda Fabia vagy a Volkswagen Polo, amelyekkel együtt az egymillió forint alatti kínálat a kisautóktól a kompakt modellekig gyakorlatilag a teljes palettát lefedi.
Az adatokból az is jól kirajzolódik, hogy ebben az ársávban az érdeklődők tudatos kompromisszumokat vállalnak.
- Az átlagos futásteljesítmény sok modellnél 200 vagy akár 300 ezer kilométer felett járhat,
- az átlagéletkor pedig jellemzően 20-24 év közé esik.
Mindez azonban nem csökkenti érdemben az érdeklődést, hiszen a vásárlók elsősorban elérhető árú, használható autót keresnek, nem pedig fiatal, drága modelleket.
„Továbbra is kiemelkedően magas az érdeklődés az 1 millió forint alatti árkategóriában. Bár 2024-hez képest enyhe csökkenés tapasztalható, ami részben a kínálat minőségi javulásával magyarázható, a Használtautó.hu felületén még mindig több tízezres nagyságrendű keresés irányul erre a szegmensre. Az ebben az ársávban nézelődők jellemzően megbízható, egyszerűbb műszaki felépítésű modelleket keresnek, amelyek fenntartási költségei is kedvezőbbek” - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Az eladók számára jó hír, hogy az egymillió forint alatti modellek iránti tartós érdeklődés miatt, aki ebben az árkategóriában kínálja autóját, továbbra is nagyszámú érdeklődésre számíthat, valamint az első 1 millió forint alatti hirdetések képei díjmentesen jelennek meg a Használtautó.hu-n, ami megkönnyíti a piacra lépést.
