Az 1 millió forint alatti használt autók iránti érdeklődés 2025-ben is kiemelkedően magas volt a Használtautó.hu felületén. Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az 1 millió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát.

Ez a kategória változatlanul a piac egyik legélénkebb szegmense, ahol az eladók gyors és tömeges érdeklődésre számíthatnak.

2025-ben az egymillió forint alatti kategóriában a legtöbb érdeklődés az Opel Astra hirdetéseire érkezett: közel 94 ezer érdeklődést regisztráltak, miközben a modellből több mint 11 ezer aktív hirdetés volt elérhető.

2024-ben a Suzuki Swift vezette a rangsort, amely 2025-re ugyan visszacsúszott a második helyre, de továbbra is 86 ezer feletti érdeklődőt vonzott. A Swift pozíciója különösen figyelemre méltó, hiszen továbbra is ez az egyik legolcsóbb modell a mezőnyben. Az átlagár 2025-ben is 400 ezer forint alatt maradt, és az alacsony belépési ár önmagában is erős vonzerőt jelent ebben a szegmensben.

2024 után tavaly is stabilan jelen volt a Ford Focus és a Volkswagen Golf, amelyeknél 2025-ben 55 ezer és 49 ezer érdeklődőt számlált a Használtautó.hu. Ezeknél a modelleknél az átlagár jellemzően 500–600 ezer forint között mozog, esetükben a nagyobb méretért vagy az erősebb motorválasztékért hajlandók magasabb összeget fizetni az érdeklődők.

A lista további helyein olyan típusok szerepeltek, mint az Opel Corsa, a Škoda Fabia vagy a Volkswagen Polo, amelyekkel együtt az egymillió forint alatti kínálat a kisautóktól a kompakt modellekig gyakorlatilag a teljes palettát lefedi.

Az adatokból az is jól kirajzolódik, hogy ebben az ársávban az érdeklődők tudatos kompromisszumokat vállalnak.

Az átlagos futásteljesítmény sok modellnél 200 vagy akár 300 ezer kilométer felett járhat,

az átlagéletkor pedig jellemzően 20-24 év közé esik.

Mindez azonban nem csökkenti érdemben az érdeklődést, hiszen a vásárlók elsősorban elérhető árú, használható autót keresnek, nem pedig fiatal, drága modelleket.

„Továbbra is kiemelkedően magas az érdeklődés az 1 millió forint alatti árkategóriában. Bár 2024-hez képest enyhe csökkenés tapasztalható, ami részben a kínálat minőségi javulásával magyarázható, a Használtautó.hu felületén még mindig több tízezres nagyságrendű keresés irányul erre a szegmensre. Az ebben az ársávban nézelődők jellemzően megbízható, egyszerűbb műszaki felépítésű modelleket keresnek, amelyek fenntartási költségei is kedvezőbbek” - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Az eladók számára jó hír, hogy az egymillió forint alatti modellek iránti tartós érdeklődés miatt, aki ebben az árkategóriában kínálja autóját, továbbra is nagyszámú érdeklődésre számíthat, valamint az első 1 millió forint alatti hirdetések képei díjmentesen jelennek meg a Használtautó.hu-n, ami megkönnyíti a piacra lépést.