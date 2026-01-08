Életét vesztette egy ICE-ügynök intézkedésekor egy 37 éves amerikai háromgyermekes édesanya, Renee Nicole Good Minneapolisban. Az ügynök egy lakónegyedben közvetlen közelről agyonlőtte az autójában ülő nőt, nem messze a George Floyd-gyilkosság helyszínéről.

Az Index beszámolója szerint az áldozat Coloradóban született, nemrég költözött Minneapolisba, magát anyaként, feleségként és költőként jellemezte, és a beszámolók szerint korábban nem volt komolyabb rendőrségi ügye.

A szemtanúk videóin az látszik, hogy több ICE-ügynök próbálja az áldozat által vezetett Honda vezetőoldali ajtaját kinyitni, majd amikor az autó lassan elindul, az egyik ügynök közvetlen közelről rálő a sofőrre. A New York Post szerint az ügynök három lövést adott le, legalább egy golyó fejbe találta Goodot, aki a helyszínen meghalt.

Donald Trump azt állítja, hogy a 37 éves nő az autót fegyverként használta, és el akarta gázolni az ügynököt, vagyis a lövés önvédelemből történt. Emellett zavaró, ellenálló személynek írta le a sofőrt.

Ugyanakkor az elnök állításait a videók nem támasztják alá, mivel azon az látszik, hogy az autó orra csak súrolta az ügynököt, akit ugyan kórházba vittek, de mivel nem sérült meg, hamar haza is engedték.

A lövöldözés után spontán tüntetések kezdődtek a helyszínen, több száz ember gyűlt össze az ICE jelenléte ellen tiltakozva. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szerint hazugság, hogy Good fegyverként használta volna az autóját, és nyilvánosan azt üzente az ICE-nek, hogy „takarodjanak el a francba”.