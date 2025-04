Az első közös lakásvásárlást követően a költözés általában akkor merül fel újra, ha a család bővülése miatt a lakott ingatlan már szűknek bizonyul. Ilyenkor a többség abban gondolkodik, hogy arányaiban a kisebb lakásuk is ugyanúgy drágul, mint a nagyobbak. Ám a valóságban a nagyobb lakással nemcsak az alapterület növekszik, hanem az árak is, és nem feltétlenül arányosan.

A zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint a 80-120 négyzetméteres használt lakások átlagos hirdetési négyzetméterára országosan 1,26 millió forint, míg az egy kategóriával kisebb (50-70 négyzetméteres) ingatlanoké 1,1 millió forint. Ez a tendencia a családi házak esetében is megfigyelhető: a többszobás családi házak négyzetméterét átlagosan 642 ezer forintban határozzák meg az eladók, míg a kisebbekét 599 ezer forintba.

A zenga.hu statisztikái szerint a nagyobb lakások négyzetméterára sokszor magasabb, mint a kisebb lakásoké. Ez betudható annak, hogy az ilyen ingatlanok általában jobb elosztásúak, felkapottabb, családbarát környékeken találhatók, amelyek felára beépül az árba. Jelenleg azonban az is hozzájárul ehhez a tendenciához, hogy a 80-120 négyzetméter alapterületű lakások kínálata korlátozott: fele annyi az ekkora méretű, eladásra kínált lakások száma, mint a kisebbeké, illetve 20 százalékkal kevesebb a tavalyi év hasonló időszakához képest is

– mondja Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

A 13. kerületben van a legtöbb eladó lakás

Budapesten a 80-120 négyzetméteres használt lakások átlagos meghirdetett négyzetméterára jelenleg 1,4 millió forint, a panellakásoké valamivel kevesebb, 1,1 millió forint. A legdrágább kerületek az 5. (2,1 millió Ft/nm), az 1. (1,9 millió Ft/nm) és a 11. (1,7 millió Ft/nm). Ám még mindig vannak olyan kerületek, ahol az eladók egymillió forintos négyzetméterárat határoznak meg ebben a méretkategóriában, ilyen a 10., 19., 20., 23. kerületek. A legtöbb eladásra kínált ingatlan egyébként ebben a méretkategóriában a 13. és a 18. kerületekben található.

A családbővüléssel sokaknál a családiház-vásárlás is felmerül. A fővárosban ebben a méretkategóriában átlagosan 962 ezer forintos négyzetméterárral kalkulálnak az eladók. Nem számolhat sokkal olcsóbb házzal az, aki az agglomerációban gondolkodik: a főváros külső kerületeihez képest jóval drágábban, az egymillió forintot is meghaladó négyzetméteráron hirdetnek Csömörön és Gödön is. Vecsésen, Dabason és Gyömrőn viszont 900 ezer forint alatti négyzetméterárat határoztak meg az eladók.

Nehéz dolguk van a nagyobb, több szobás használt lakóingatlant keresőknek a népszerű vidéki nagyvárosokban is, mivel a tendencia hasonló: négyzetméterre vetítve 10-15 százalékkal drágábban hirdetik a többszobás használt lakóingatlanokat a kisebb, 50-70 négyzetméteres lakásokhoz képest. Debrecenben 928 ezer, Szegeden 933 ezer, Győrben 862 ezer, Pécsen 883 ezer, míg Miskolcon 622 ezer forintos négyzetméteráron kínálják a 80-120 négyzetméter alapterületű használt lakásokat.