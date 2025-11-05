Gyakran hallani azt a kritikát az új, támogatott hitellel kapcsolatban, hogy az ingatlanárak annyira megugrottak, hogy az Otthon Start bevezetése után a vevők valójában ugyanott tartanak, mint előtte. Ezért a Bankmonitor szakértői megvizsgálták az első lakásvásárlók helyzetét 2025 januárjja és 2025 szeptembere vonatkozásában.

A kutatás során tudatosan kihagyták a családpolitikai támogatásokhoz kapcsolódó hiteleket, például a CSOK Pluszt vagy a Babavárót, hogy tisztábban lássák a piaci folyamatokat. Így 2025 januárjában még piaci hitellel, míg szeptemberben már az Otthon Start konstrukcióval számoltak, hogy összehasonlítható legyen, valóban javult-e a lakásvásárlók helyzete a támogatás hatására, írja a bankmonitor.hu.

Ebben az időszakban Budapesten 8,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, míg a megyeszékhelyeken 9,4 százalékkal nőtt a házak ára. A fővárosban a vizsgálat a lakásokra fókuszált, mivel ezek iránt a legnagyobb a kereslet, a megyeszékhelyeken pedig családi házakat vettek alapul ugyanezen okból – ott ez a legjellemzőbb ingatlantípus.

Mivel az Otthon Start program akár 28,1 százalékkal is csökkentheti a törlesztőrészletet, jól látszik, hogy a bekövetkezett 8-9 százalékos áremelkedés bár jelentős, még nem elég ahhoz, hogy teljesen eltüntesse a támogatott hitel előnyét.

Ennek eredményeként Budapesten 21,3 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 21,8 százalékkal kedvezőbb helyzetbe kerültek az Otthon Startra jogosult vásárlók 2025 szeptemberében, mint az év elején. Ez azt jelenti, hogy a program még az áremelkedések ellenére is kézzelfogható előnyt biztosított azoknak, akik élhettek a lehetőséggel.

Nem egy újabb hitel fogja megoldani a lakhatási válságot

Fontos azonban megjegyezni, hogy a keresletösztönző programok önmagukban nem jelentenek megoldást a lakhatási válságra. Bár az Otthon Start valóban megkönnyíti a jogosultak számára az ingatlanszerzést, hatása inkább az árak további emelkedésében érezhető, nem pedig az új lakások építésének ösztönzésében.

Ezért az Otthon Start hitel nem a csodafegyver, aminek sokszor beállítják, egy jó eszköz azoknak, akik éppen jogosultak rá, de önmagában nem elég, hogy megoldjon egy olyan rendszerszintű problémát, mint a lakhatási válság Magyarországon.

Az Otthon Start Programiroda már ígéretesebb és hatékonyabb eszköz lehet a lakhatási problémák enyhítésére. A célja, hogy egyszerűsítse a lakásberuházások adminisztrációját és csökkentse a bürokráciát, ami hosszabb távon olcsóbbá és gyorsabbá teheti az építkezéseket.

Emellett fontos látni, hogy épületek nem nőnek ki egyik napról a másikra, és a magyar építőipar jelenleg nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy egyszerre minden új beruházást elbírjon. Az ötlet tehát első ránézésre ígéretesnek tűnik, de csak néhány év múlva derül majd ki, hogy valóban beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket.