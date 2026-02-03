Másfél hónapja fűtés nélkül dolgoznak az orvosok a legnagyobb újbudai háziorvosi rendelőben. A XI. kerületi vizsgálóban tizenöt fokos hideget kell elviselniük a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak egyaránt, akik saját pénzen vásárolt fűtőtestekkel próbálják enyhíteni a körülményeket – olvasható az Index cikkében.

A portál az RTL Híradó beszámolójára hivatkozva írja, hogy a rendelőkben az orvosok kabátban dolgoznak, s a betegek ugyancsak kabátban kénytelenek ücsörögni hosszú órákat a váróban.

Kabátban vagyunk, vastagharisnyában, túracipőben, és a hetven-nyolcvan éves kollégáink is fázva plusz radiátorokat vettek saját pénzen vagy otthonról hozták be, ezekkel fűtünk

– közölte a híradónak az egyik dolgozó.

A beszámoló szerint egyre több orvos és asszisztens lesz beteg, sőt van olyan, akinek vesegyulladása lett.

Kiss László, a rendelő alapellátási igazgatója elmondta, már decemberben érezték, hogy valami gond van a fűtési rendszerrel, azóta alkatrészeket és kompresszort is cseréltek, s ha minden jól megy, szerdától már normál hőmérséklettel számolhatnak a dolgozók és a betegek.

A beszámoló szerint korábban az önkormányzatnak is jelezték a problémát, László Imre polgármester azonban úgy nyilatkozott az RTL-nek, hogy most hall erről először.