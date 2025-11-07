A bejelentés utáni hetekben sokan csak nézelődtek. Az érdeklődők jelentős része nem volt felkészült sem önerő, sem banki előminősítés és hitelképesség tekintetében. A Duna House havi tranzakcióbecslési adatai szintén alátámasztják ezt a dinamikát:

júliusban, a bejelentés hónapjában 9 500 körüli tranzakcióval számoltak, míg augusztusban már 11 ezer fölé nőtt ez az érték, szeptemberben pedig elérte a 13 500-as csúcsot.

"Az októberi 11 300-zal már enyhe visszaesés látszik, ami összhangban van a hívásszámok csökkenésével is. Ez a mintázat jól mutatja, hogy az Otthon Start nemcsak érdeklődést generált, hanem valós vásárlási aktivitást is kiváltott” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A keresletindex alakulása ugyanezen időszakban szintén megerősíti a fenti trendet. Januártól júniusig fokozatos csökkenés volt megfigyelhető (98 → 65), majd júliusban enyhe emelkedés (77), amit augusztusban egy kiugró érték követett (110). Ez a keresleti csúcs egyértelműen az OSP hatásának tulajdonítható. Szeptemberben és októberben már visszarendeződés történt (87 → 73), ami a piaci normalizálódás jele.

A hirtelen megnövekedett érdeklődések mögött sok esetben nem valódi vásárlási szándék állt. A komolytalanabb érdeklődők jellemzően olyan magánszemélyek, akik:

nem rendelkeznek elegendő önerővel vagy tőkével,

nem hitelképesek, vagy nem kellően tájékozottak a finanszírozási lehetőségekről,

csupán információgyűjtés céljából, de konkrét döntési szándék nélkül érdeklődnek.

Ez a réteg a bejelentés hatására aktivizálódott, de a vásárlási folyamat komplexitása és a pénzügyi feltételek gyorsan kiszűrték őket. Az ezt követő hetekben a megkeresések minősége javult, vagyis a komoly szándékú vevők maradtak aktívak. Ez a folyamat jól tükrözi a piaci pszichológiát: az impulzív érdeklődést követően a valódi döntéshozók lépnek színre, akik hosszabb távon stabil keresletet biztosítanak.