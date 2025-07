Ha a nyaralók az átlagos strandminőségnél jobb helyen szeretnének enni és elhagyják a fürdő területét, akkor sok településen újabb belépőt kell vásárolniuk, ha ismét standrolni szeretnének. A plusz jegyet viszont már nem szívesen veszik meg a vendégek, ezért a legtöbben inkább bent maradnak a strandon és azt eszik, amit ott kapnak, még akkor is, ha valami finomabbra, egészségesebbre vágynának, mint egy zsíros lángos, vagy egy félnyers palacsinta.

Ez a fajta „túszdráma” a jövőben változni fog, egyszerűen azért, mert egyre igényesebbek az utazók. A strandok büféi is érzik ezt, ezért sok helyen próbálnak megújulni. A minőség változása jól követhető a Balatoni Kör által minden évben megszervezett Év Strandétele versenyen is.

Idén a strandok minőségi változására jó példa Balatongyörök, ahol egy új beruházás a régió más strandjain található büféinek tulajdonosait is arra inspirálhatja, hogy gondolják újra a kínálatuk gasztronómiai színvonalát. A Balatongyörökön néhány napja megnyílt strand-cukrászdában nem csak minőség az átlagnál magasabb, de rendkívül gyorsan, akár 3500 vendéget is képesek kiszolgálni naponta.

Kép: Balatoni Turizmus Szövetség Facebook-oldala

Az új balatoni gasztropont sok szempontból különleges, ez az első olyan "VIP" fagylaltozó, amely a prémium minőséget, a modern dizájnt és az ügyfélközpontú kiszolgálást helyezi a középpontba. Ezek a mondatok úgy hangzanak, mintha egy unalmas marketingszöveget írt volna valaki a strandon, de most valóban erről van szó, valami megmozdult a kulinaritás területén

– nyilatkozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Nem kötelező a nyakkendő viselése a VIP cukrászdában

A Balatongyörökön most átadott új fagylaltozó tulajdonosai szerint a nyaralóövezetben még mindig kevés olyan hely van, ahol az esztétikai színvonal és a prémium minőség ilyen mértékben találkozik. Szerintük a vendégek ma már nem csak finom fagyira, süteményre vágynak, hanem arra is, hogy azt ne 70-es évekbeli bodéban szolgálják ki nekik Ez a gondolat egyértelműen jelzi a paradigmaváltást a balatoni vendéglátásban.

Vadócz Jenő, a Promenád Cukrászda és Kávéház cukrászmestere elmondta, hogy a strandon most olyan versenydíjas különlegességeket, mint a tavalyi év Balatoni Fagylatja verseny nyertes ízét, a Balatoni Mámor (diófagylalt, vörösboros fügeöntettel, karamellizált dióval), az idei Év fagylaltja országos verseny kiemelt finomságát, a Százéves Alma (szerecsendiós alap, alma-cider variegato, ropogós diós crumble) vagy a hazánkban csupán néhány helyen elérhető Vatikán fagylalt is kapható a strandon.

Ma már a vendégek hajlandók többet fizetni a magas színvonalért. Ugyanakkor azoknál, akik már most is drágállják a balatoni árakat, még tudatosabb fogyasztói magatartás alakul ki: ők már nem elégszenek meg a kötelező minimumokkal. Számukra fontossá vált a kiváló ár-érték arány, a tiszta, modern környezet, és az, hogy egy szolgáltatás valódi élményt is nyújtson. Ezt a folyamatot a szakirodalomban élményalapú turizmusnak (experience-based tourism) nevezik.