A DVM-et Kovács Attila alapította 1995-ben tervezőirodaként, hogy nyugat-európai színvonalú szolgáltatást nyújtson az akkoriban formálódó hazai irodapiacon. A Magyarországon akkor még szinte ismeretlen, angolszász hagyományokra építő koncepció lényege az integrált megközelítés és a folyamatok összehangolása, amely lehetővé teszi egy adott projekt teljes körű kezelését, beleértve a tervezési, kivitelezési és felügyeleti feladatokat is. Ez a megközelítés nemcsak a korai belsőépítészeti munkáiknál volt jellemző, hanem ma is meghatározza tevékenységüket az irodai, szállodai, lakó- és ipari fejlesztések során.

A tevékenységi kör bővülése ellenére az eredeti elköteleződésünk, a minőség, a precizitás és a részletekre való odafigyelés továbbra is változatlan. Ezeknek a sztenderdeknek a fenntartása komoly kihívás, hiszen teljesen másfajta szakmai fókuszt igényel egy műemléki épület alapozásának megerősítése, homlokzatának restaurálása vagy gépészeti rendszereinek korszerűsítése, mint az ugyanabban az épületben megvalósuló luxus belső terek tökéletes kidolgozása



– teszi hozzá Haberl Péter, a cégcsoport ügyvezető partnere.

A DVM mindig a minőségi épületekkel és munkákkal akart kitűnni. Több európai országban van megvalósult projektjük, jelenleg Franciaországban, Bulgáriában, Németországban is dolgoznak.

A munkáink többsége Magyarországon zajlik, de szinte minden évben végzünk tervezési vagy projektmenedzsment-feladatokat külföldön is. Számos ügyfelünk nemzetközi vállalat, akiknek már több alkalommal is dolgoztunk más országokban. Ezt a vonalat természetes módon szeretnénk továbbfejleszteni, jelenleg is ígéretes tárgyalásokat folytatunk



– emeli ki Czár Balázs, a DVM group ügyvezető partnere.

Szervita Square Building Kép: Economx

Szolgáltatási palettájukat az ügyfelek igényeihez igazítva folyamatosan bővítették: mára teljeskörű design & build szolgáltatással, saját tervező, projektmenedzsment, kivitelezési és környezettudatos tanácsadói csapattal dolgoznak. 2024-ben megalakult a DVM-Greenfield, ami az ipari ingatlanszektorban kínál teljeskörű szolgáltatást.

A kezdeti négyfős tervezőirodai csapat mára több mint százötven fős, főleg magasan képzett mérnökökből álló szervezetté fejlődött, az éves árbevétel pedig 2004 óta megtízszereződött, 2024-ben meghaladva a 40 milliárd forintot. A három évtized alatt 1,5 millió m2 kivitelezési és tervezési terület kapcsolódik a DVM grouphoz.

Integrált építőipari és építészeti szolgáltatásaiknak büszkeségei a Deloitte, a British Petrol (bp) székháza, a belső Váci út egyik legnagyobb irodafejlesztése, a Promenade Gardens vagy a Szervita Square Buildings. Számos projektjüket a szigorú műemlékvédelmi szempontok szerinti rekonstrukció jellemzi, ilyen az Eiffel Palace urbanisztikai, valamint fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő újjáépítése, a szecessziós Váci1 irodaház, az UNESCO világörökségi helyszínen álló Balettintézet épületének felújítása, abban pedig az ötcsillagos W Budapest Hotel kialakítása.

W Budapest Hotel Kép: Economx

Jelenleg is több ikonikus generálkivitelezési projekt zajlik a DVM group közreműködésével: a St. Regis Hotel a Klotild Palotában, a Mandarin Oriental szálloda a Gellértben, vagy épp a Duna Terasz Vista lakópark a Foka-öbölnél. Emellett részt vesznek a Hungaroring teljeskörű megújításában, a Nilfisk, a Morgan Stanley, a Wise iroda projektek és a Saint James magánklinika kivitelezésében is. Saját fejlesztésű lakóprojektjük, az Andor Liget kivitelezése jelenleg is zajlik.

Abban hiszek, hogy fejlesztenünk kell a napi folyamatainkat, javítani a csapatmunka gördülékenységét, hatékonyabb munkamódszereket kell kialakítanunk, és tudatosabban kell megterveznünk és megvalósítanunk projektjeinket. Még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a környezettudatosságra, és fel kell ismernünk azt a felelősséget, amely ránk hárul a környezetünk alakításában



– emeli ki Massányi Tibor, a DVM group ügyvezető partnere.

A DVM group tehát a jövő kihívásaira is készül: elkötelezett az ESG és fenntarthatósági szempontok iránt, belső szakértői csoportjai már több mint 10 éve alkalmazzák a zöld minősítéseket. A vállalat mérnöki diverzifikáltsága, nemzetközi tapasztalata és adaptív működése biztosítja, hogy a jelenlegi piaci bizonytalanságok ellenére is stabilan fejlődjön tovább.