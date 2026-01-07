A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti glicidol tartalma miatt.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj
- Kiszerelés: 250 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.
- Tétel azonosító: L28125
- EAN kód: 5051007175104
- Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Határérték feletti glicidol tartalom.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Ezért káros
A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsav-észterek (GE) formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!