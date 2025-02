A Budapesti Állatkert Valentin-nap alkalmából páros kedvezménnyel lepi meg elsősorban a szerelmespárokat, akik pénteken és szombaton ketten egy jegy áráért látogathatják meg a népszerű városligeti intézményt. Ugyan a páros kedvezmény elsősorban nekik szól, de barátok, rokonok, testvérek is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Ráadásul ez a kedvezmény nemcsak február 14-én, Bálint napján vehető igénybe, hanem másnap, 15-én, szombaton is annak érdekében, hogy azok is élhessenek ezzel a különleges lehetőséggel, akik esetleg hétköznap nem érnek rá.

A páros kedvezmény lényege, hogy két látogató egy jegy áráért keresheti fel az Állatkertet. A kedvezmény a felnőttjegyre, a diákjegyre, a gyermekjegyre és a szeniorjegyre egyaránt kiterjed. Tehát például két diák egy diákjeggyel, két felnőtt pedig egy felnőttjeggyel léphet be. Ha a páros kedvezményt igénybe vevők eltérő jegyekre lennének jogosultak, akkor is elég egy jegyet vásárolni, de a két jegy közül a magasabb árkategóriába tartozót kell megváltani. Vagyis egy felnőtt és egy diák például együtt egy felnőttjeggyel léphet be az Állatkertbe ezen a két napon.