A nyugati vezetők általában magabiztosabbak, míg a régiónkban a döntéshozatal sokkal inkább a bizonytalanság és a megfelelési kényszer befolyásolja. Az önbizalomhiány egy meghatározó tényező a kelet-közép európai vezetők körében – mondta az Economxnak Kaprinay Zoltán.

„Sokan attól félnek, hogy ha egyszer sikertelenek lesznek, az örökre rájuk ég”

– tette hozzá.

Az önbizalom fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen, ha egy vezető nem bízik saját magában, akkor másokban sem fog tudni. „Van milliárdos ügyfelem, aki sikerkönyveket olvas arról, hogyan legyen sikeres. Nagyon fontos, hogy reálisan lássuk magunkat és azt, hogy hol tartunk az életünkben, karrierünkben” – mondta.

Önbizalomhiány Kelet-Közép Európában

Az önbizalomhiány következménye az is, hogy sok vezető nem mer új kihívásokat vállalni. Gyakori jelenség, hogy egy vállalkozás kezdeti sikere után a vezető nem mer továbblépni egy új piacra, mert attól tart, hogy ha nem sikerül, az a korábbi eredményeit is megkérdőjelezi. Pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legnagyobb sikerekhez elengedhetetlenek a kudarcok is. A kelet-közép európai háttér azonban adhat is hozzánk, nem csak a kreativitás oldaláról: „Exponenciális fejlődésre vagyunk képesek, nem mindig lineárisan haladunk, hiszen tudjuk, hogy néhány állomást valamilyen oknál fogva ki kell hagynunk. Erősséget tudunk kovácsolni a hiányosságainkból” – tette hozzá Kaprinay.

Kaprinay Zoltán

Kaprinay Zoltán Magyarország mellett Csehországban, Szlovákiában, Romániában is vezetett cégeket, karrierjét pedig a pozsonyi Új Szónál kezdte. Régiós munkái és gyökerei révén is rálátása van arra, milyen működési mechanizmus jellemzi a környező országok vezetőit, mi hátráltatja őket a szintlépésben.

A modern üzleti világban egyre fontosabbá válik az, hogy a vezetők ne csupán cégüket irányítsák, hanem magukat is fejlesszék, és ebben egy innovatív modell, az üzleti sparring partner (intellektuális személyi edző) szerepe kulcsfontosságú lehet. Ezt az egyedi koncepciót Kaprinay Zoltán dolgozta ki, aki számos cég felépítésében vett részt, és akinek modellje a tulajdonosi szerep és a vezetési tanácsadás egyedi kombinációjára épül. Az üzleti sparring partner modell eltér a tanácsadástól, a mentoringtól és a coachingtól is hiszen nem pusztán segíti a vezetőket, hanem aktív részese az életüknek, tudásával, tapasztalatával és kapcsolatrendszerével segítve őket.

„A sparring partner a küzdősportokból jön: amikor egy világbajnok bokszoló felkér valakit, hogy ne edzőként, hanem edzőtársként segítse a felkészülését. Az én szerepem is ilyen: teljes tudásomat a vezető szolgálatába állítom, együtt találjuk meg a válaszokat a néha még fel sem tett kérdésekre”

– mondta az Economxnak Kaprinay Zoltán.

Ez a modell egyedülálló abban is, hogy a tulajdonosi és tanácsadói szerep ötvözésével segít a vállalkozások hosszú távú fejlődésében. Az ügyvezetők számára egy olyan támogató hátteret biztosít, amely révén nemcsak stratégiai iránymutatást kapnak, hanem egy folyamatos visszacsatolást is, amely segíti őket abban, hogy hatékonyabb döntéseket hozzanak.

A módszer egyik előnye, hogy nem pusztán egy tanácsadói szolgáltatás, hanem egy valós üzleti partnerség, amelyben a vezetők és az üzleti sparring partner közösen dolgoznak a célok elérésén. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a vezetők ne csak elméleti tanácsokat kapjanak, hanem gyakorlati, azonnal alkalmazható megoldásokat is.

A vezető is ember

Kaprinay szerint az üzleti sikerek nem választhatók el a személyes élettől. Egy cég teljesítése szoros összefüggésben áll a vezető mentális állapotával.

Ez a felismerés inspirálta Kaprinayt arra, hogy vezetői tréningeket szervezzen, amelyeken az önismeret és a kommunikáció fejlesztése a fő téma. „A vezető is ember” tréning során a résztvevők olyan eszközöket kapnak, amelyek segítik őket abban, hogy jobb döntéseket hozzanak, hatékonyabban kommunikáljanak és eredményesebbek legyenek. A tréning különösen hasznos lehet azok számára, akik új vezetői szerepben találják magukat, vagy akik szeretnének javítani vezetői készségeiken. A gyakorlatok során a résztvevők például megtapasztalhatják, hogyan változtat egyetlen szó a kommunikáció dinamikáján, és milyen hatása lehet az empatikus meghallgatásnak. Egy ilyen tréning hozzájárul ahhoz, hogy a vezetők jobban megértsék saját működésüket és a döntéseik mögött álló pszichológiai tényezőket.

AI és/vagy innováció?

Újfajta kihívások mindig jönnek a vezetők számára, hiszen a társadalom és a gazdaság is változik körülöttünk. Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (AI) komplett iparágakat alakított át teljesen, ezekből a folyamatokból pedig sokat lehet tanulni, hiszen egyfajta mechanizmus mentén zajlik az átállás, szinte hetente lehetünk tanúi annak, hogy valamilyen üzleti vagy társadalmi problémához nyújt segítséget a technológia. Kaprinay szerint a mesterséges intelligencia azonban nem maga az innováció, hanem annak eszköze, amivel élni kell.

„Ahogyan az áram sem maga volt az innováció, hanem az, amit általa lehetővé tett. Az AI rengeteg lehetőséget nyit meg, de a siker kulcsa továbbra is az emberek kezében marad”

– hangsúlyozta.

Ezzel az elgondolással Kaprinay Zoltán egy új szemléletet hozott az üzleti világba, amelyben a siker kulcsa nem csupán a stratégia, hanem a személyes fejlődés is. A világ változik, és azok a vezetők lesznek igazán sikeresek, akik nemcsak üzleti érzékkel rendelkeznek, hanem képesek saját magukat is fejleszteni, hogy jobb vezetőkké váljanak.