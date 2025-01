Májusra már eléri a New York-i Wall Streeten kirúgott dolgozók száma a 200 ezret, miután a mesterséges intelligencia átveszi munkakörüket – írta meg a Bloomberg. Tomasz Noetzel, a BI vezető elemzője szerint, a „back office”, és a „middle office” dolgozói vannak a legnagyobb veszélyben. Mint fogalmazott a lapnak, minden olyan munka, amely rutinszerű, ismétlődő feladatokkal jár, veszélyben van.

A mesterséges intelligencia a munkaerő átalakulásához vezet, és nem feltétlenül hoz rosszat.

A JPMorgan szerint a mesterséges intelligencia bevezetése megnöveli a munkahelyek számát, nem helyettesíti azokat. Jamie Dimon , a JPMorgan vezérigazgatója 2023-ban azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia valószínűleg drámai mértékben javítja a dolgozók életminőségét, még akkor is, ha bizonyos pozíciókat megszüntet. A gyerekeik 100 évig fognak élni, és nem lesznek rákosak a technológia miatt – mondta akkor Dimon.

AG mesterséges intelligenciát használ a gazdag ügyfelek portfólióinak átvizsgálására. Az ING Groep NV pedig szűri a nemteljesítőket.

A 93 válaszadó közel negyede meredekebb, 5-10 százalékos csökkenést jósol a teljes létszámban.

A megállapítások messzemenő változásokra utalnak az iparágban, ami a bevételek javulását eredményezi. A BIoomberg szerint 2027-ben a bankok 12-17 százalékkal magasabb adózás előtti nyereséget érhetnek el, mint egyébként – akár 180 milliárd dollárral is növelve az összesített eredményt –, mivel a mesterséges intelligencia növeli a termelékenységet.

Tízből nyolc válaszadó arra számít, hogy a generatív mesterséges intelligencia legalább 5 százalékkal növeli a termelékenységet és a bevételtermelést a következő három-öt évben.