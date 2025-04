Ne üljön fel, ha van is túlfizetése, biztosan nem így oldja meg az MVM. Olvasónk küldte be a figyelmeztetést, mert neki is érkezett egy ilyen szövegezésű levél.

A hibákat is benne hagyva a szövegben másoltuk be ide a levelet.

„Kedves Ügyfelünk!

Örömmel értesítjük, hogy a 86 . 098,22 Ft túlfizetését feldolgoztuk, és megkezdtük a visszatérítési folyamatot .

A visszatérítéshez kérjük, kattintson az alábbi gombra :

Visszatérítés indítása

A visszatérítés megkezdése után az összeg 1-3 munkanapon belül jóváírásra kerül a számláján, és “MVM túlfizetés” néven fog szerepelni . Ha bármilyen problémát tapasztal a fizetési mód kapcsán, értesíteni fogjuk, hogy frissíthesse adatait a visszatérítés sikeres lezárásához .

Kérem, ne válaszoljon erre az automatikusan küldött üzenetre .

Üdvözlettel,”

A következő jelek figyelmeztetőek:

A levélben nincs se szerződés, se ügyfélszám, és az a szófordulat, hogy örömmel értesítenek sem valid.

Az aláírás és az MVMHU névről érkezett dokumentum biztosan nem valós, hiszen az energiaszolgáltató az MVM Next nevet használja.

Aláírás nélkül odabiggyeszettek egy üdvözlettel szót, egy vesszővel, mintha nem lenne vége a levélnek.

És ami a legfontosabb, a visszafizetés indítása, ami alatt egy link van beágyazva, és ez elvezet oda, hogy a figyelmetlenek megadják a bankszámlájuk számát. Erre még véletlenül se kattintson rá.