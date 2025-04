Az Egyesült Államok turisztikai ipara 2025-re újabb sikeres évre számított a külföldi utazók tekintetében, azonban az év első négy hónapjában a nemzetközi turizmus máris jelentős visszaesést mutat.

A Tourism Economics nevű utazási előrejelző cég 2024 decemberében még 9 százalékos növekedést prognosztizált a nemzetközi érkezések számában, azóta azonban módosították előrejelzésüket, és

most 9,4 százalékos csökkenést jósolnak, ami 9 milliárd dolláros visszaesést jelent a külföldi látogatók költéseiben.

Kanadai utazási csoportok arról számoltak be, hogy

az összes kanadai utazás várhatóan 20 százalékkal esik vissza ebben az évben.

A mexikói légi utazások 23 százalékkal csökkentek,

míg a tengerentúli látogatások márciusban közel 12 százaékkal estek vissza

a National Travel and Tourism Office adatai szerint.

A jelentős visszaesés hátterében több tényező áll, többek között a politikai feszültségek és az Egyesült Államok kormányának szigorúbb bevándorlási politikái. Ezek a változások számos ország utazóit elbizonytalanították, és alternatív úti célokat keresnek.

A kanadaiak elfordultak Amerikától

2025 első hónapjaiban az Egyesült Államok turisztikai ágazata jelentős visszaesést tapasztalt, különösen a kanadai látogatók körében. A kanadai utazások várhatóan 20 százalékkal csökkennek az év során, ami 3,4 milliárd dolláros bevételkiesést jelent az amerikai gazdaság számára.

A visszaesés hátterében politikai feszültségek állnak. Donald Trump elnök második ciklusának intézkedései, mint például a kanadai árukra kivetett 25 százalékos vámok és a kanadai szuverenitást megkérdőjelező kijelentések, fokozták a két ország közötti feszültséget. Ezek a lépések növelték a kanadai nacionalizmust és antiamerikanizmust, valamint bojkottokat és „Vásárolj kanadait” mozgalmakat indítottak el.

A kanadai utazási irodák jelentős zuhanás tapasztaltak. A vancouveri Travel Group szerint a jövőbeli foglalások 90 százalékkal estek vissza, míg az ottawai Travac Tours júliusig minden amerikai túráját lemondta. A kingstoni Maple Leaf Tours üzlete 70-80 százalékkal csökkent.

Az utazók aggodalmukat fejezték ki a biztonság és a határon való bánásmód miatt, sokan pedig politikai okokból döntöttek az utazás lemondása mellett.

Az amerikai turisztikai szervezetek igyekeznek enyhíteni a helyzetet. A Visit California például hangsúlyozza, hogy mindenkit szívesen látnak, függetlenül az országos politikától. New York városa pedig globális marketingkampányt indított „With Love + Liberty, New York City” címmel, hogy emlékeztesse a látogatókat vendégszeretetére.

A turizmus visszaesése nemcsak gazdasági, hanem kulturális és politikai következményekkel is jár. A határ menti régiókban, mint New York és Michigan, különösen érzékelhető a kanadai látogatók számának csökkenése. A turisztikai szakértők szerint a helyzet javulása csak akkor várható, ha a politikai feszültségek enyhülnek és a két ország közötti kapcsolatok normalizálódnak.

A végén már nem lesz kit kitiltani

Mielőtt Trump idén év elején hivatalba lépett volna, az amerikai turizmus már akkor is kevesebb külföldi utazót vonzott. Az Egyesült Államok Nemzeti Utazási és Turisztikai Hivatala hivatalos statisztikái szerint 2024-ben valamivel több mint 72 millió nemzetközi érkezést regisztráltak az USA-ban. 2018-ban és 2019-ben ez a szám körülbelül 80 millió volt. Eközben Franciaország és Spanyolország megelőzte az Egyesült Államokat a világ legnépszerűbb turisztikai célpontjai között.

Ami az Egyesült Államokba utazókat illeti, a kanadaiak után a mexikóiak alkotják a második legnagyobb csoportot, közel 17 millió fővel, őket követik a britek (4 millió), az indiaiak (2,2 millió) és a németek (2 millió). Természetesen a turisztikai ipar reméli, hogy a látogatók száma magas marad, de az időzítés nem is lehetne rosszabb.

Kép: Economx

A Trump-adminisztráció bejelentette, hogy fontolóra veszi azon országok állampolgárainak belépésének megtiltását, amelyek nem felelnek meg az új ellenőrzési szabványoknak, továbbá szigorúbb vízumpolitikát, valamint szigorúbb beléptetési és kitoloncolási politikát vezetett be.

Több német állampolgártól megtagadtak a belépést, egyeseket őrizetbe is vettek érkezéskor. A 29 éves berlini tetoválóművészt, Jessica Brösche-t az amerikai vám- és határvédelmi hivatal őrizetbe vette, és több mint hat hétig tartották fogva egy Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) által működtetett fogvatartási központban, miután megpróbált belépni az USA-ba Tijuanából, Mexikóból. Ennek eredményeként a német külügyminisztérium most tájékoztatja a német utazókat a szigorúbb követelményekről. A minisztérium honlapján található információk szerint: „Egy bűnügyi ítélet az Egyesült Államokban, a tartózkodás céljával kapcsolatos hamis információk, vagy akár a vízum lejáratának enyhe túllépése is letartóztatáshoz, őrizetbe vételhez és kitoloncoláshoz vezethet a belépéskor vagy kilépéskor”.

A német kormány figyelmeztetést adott ki a transznemű és nem bináris állampolgárok és lakosok számára is, akik az Egyesült Államokba terveznek utazni, mondván, hogy azoknak, akiknek útlevelében „X” nemi jelölés szerepel, vagy akiknek a nemi bejegyzése eltér a születéskori nemi bejegyzéstől, utazás előtt kapcsolatba kell lépniük egy amerikai diplomáciai képviselettel.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egyik első hivatalos intézkedéseként januárban aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely hivatalosan csak két biológiai nemet ismer el az Egyesült Államokban – férfit és nőt.

Márciusban megtiltották a UK Subs brit punkzenekar három tagjának, hogy belépjenek az Egyesült Államokba, a reptéren őrizetbe vették őket, többször is kihallgatták a tagokat, majd kitoloncolták őket. Alvin Gibbs basszusgitáros Facebook bejegyzésében arról írt, hogy

többektől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba, köztük például egy francia tudóstól, aki azt mondta, hogy Donald Trump-ellenes megjegyzései miatt tiltották ki.

A bevándorlási tisztviselők egy repülőtéren átkutatták a telefonját, és olyan üzeneteket találtak, amelyekben a Trump-kormányzatot bírálta.

A sport hozhatja el a megváltást

Az amerikai turizmus iparága a következő évtizedben azonban fellendülésre számít. Az ország 2026-ban társházigazdája lesz a FIFA Labdarúgó-világbajnokságnak (Kanadával és Mexikóval társrendezőként), a 2028-as nyári olimpiai játékokat Los Angelesben rendezik meg, a rögbi világbajnokságot pedig 2031-ben tartják az Egyesült Államokban.