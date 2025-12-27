2026-ban sem lassít a légi közlekedés, sőt, tovább nő a repülős utazások száma: a globális utasszám 5,2 milliárd fő körül alakulhat a következő évben. A Covidválság után, a mostani geopolitikai feszültségek, áremelések tükrében ugyanis

a kérdés már nem az, hogy utazunk-e, hanem az, hogy a hálózat bírja-e idegekkel és kapacitással

– mondta az Economxnak Varga G. Gábor.

A légiközlekedési szakértő szerint az idei év tapasztalatai után látható, hogy Európa kifejezetten erős pályán marad, de az USA dinamikáját nem fogja beérni a repülésekben.

Jövőre sem lesz olcsóbb a repülés

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, az IATA friss előrejelzése szerint jövőre a globális utasforgalom körülbelül 4,4 százalékkal nő, míg a repülős utazások iránti kereslet 4,8–4,9 százalékkal bővül, miközben a világszerte érezhető repülőgéphiány miatt

továbbra is magasan maradnak az árak, telítettek lesznek a járatok

és nem bővül olyan ütemben a hálózat, mint amilyen tempót a kereslet diktál. A magyar és az európai utasok főleg útvonalat váltanak, nem utazást mondanak le, az USA-ban pedig a belföldi piac továbbra is a világ egyik legerősebb, stabil keresletű szegmense.

A háborús feszültségekből az iparág alig érez valamit, persze ez azzal a kitétellel igaz, hogy azok a társaságok, amelyeknek korábban erős jelenléte volt egy-egy konfliktuszónában, megszenvedik a helyzetet – jegyezte meg az Egek Ura blog alapítója. Mindenesetre 2025 októberében az európai légicégek 7,4 százalékos éves forgalomnövekedést hoztak, a járatok 86 százalék feletti töltöttséggel üzemeltek.

Kevés a munkaerő, maradnak a késések

Rámutatott: az európai repülési infrastruktúra egész 2025-ben a kapacitása határán lavírozott a légiforgalomirányítás limitációi miatt.

Szerinte fontos megjegyezni, hogy a magyar szolgálat a legjobban teljesítők egyike azok között, amelyek korábban a munkaerőhiány miatt kénytelenek voltak korlátozni az áteresztő-képességet.

Jelenleg a magyar légtér nem okoz rendszerszintű késéseket Európában

– emelte ki.

A késések nagy részét idén a francia, spanyol és német irányítási szektorok idézték elő – ez 2026 telén is igaz, különös tekintettel az ünnepi csúcsra.

Még csak most indulnak be a téli utazások

A téli szünetben, illetve különösen a szilveszter környékén, január első napjaiban utazók számára a szakértő az javasolja, hogy – a felesleges bosszúságok elkerülése érdekében –

szánjanak több időt a kiérkezésre, az indulás előtti teendőkre a reptéren,

mivel az ünnepek környéke csúcsidőszaknak számít: mindenütt zsúfoltabbak a terminálok, ahol tömegek indulnak más országokba a családjukhoz vagy éppen szünidei vakációra.

Európa top repterei közé tartozik: a London Heathrow, Isztambul vagy a Párizs–Charles de Gaulle, Amszterdam Schiphol és Madrid–Barajas.

London Luton és Stansted repülőtere kiemelten fontos a magyarok szempontjából, a forgalom töretlen ezekben a légikikötőkben, ahol már

napok óta érezhető az ünnepi szezon zsúfoltsága, miközben a legforgalmasabb napok csak most jönnek

– hívta fel a figyelmet Varga G. Gábor.