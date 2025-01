Figyelem! Van olyan bank, ahol majdnem a dupláját is visszafizethetjük, ha személyi hitelt veszünk fel

Amikor átmeneti hitelre van szükség, akkor nem elég csak a futamidőt és a törlesztőrészletet megnézni, érdemes azt a számot is előtérbe helyezni, amelyik azt mutatja, mennyi is az az összeg, amelyet 5 vagy 6 év alatt visszafizetünk a banknak. Egy kétmilliós hitel apalján vezetjük le, mire is kell figyelni.