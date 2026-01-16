A Normafát érintő tömegközlekedési járatok ezen a hétvégén is sűrűbben közlekednek - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel, azt kérve a kirándulóktól, hogy
aki teheti, a közösségi közlekedést válassza autó helyett.
Közleményükben azt írták, hogy a télies, havas időjárás várhatóan ezen a hétvégén is sokakat csábít majd a Normafához. A múlt heti tapasztalatok alapján most is nagy forgalomra kell készülni, de csak
korlátozott számban állnak rendelkezésre parkolóhelyek,
és ezek a téli hétvégéken már a délelőtti órákban megtelnek. Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés - jelezték. A Normafánál a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak.
A BKK arra kéri a kirándulókat, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést:
- a Normafa kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, 212-es és a 221-es autóbuszokkal, amelyek a főváros számos pontjáról - így Angyalföldről, a belvárosból, a Széll Kálmán térről, a Boráros térről, Újbuda-központból és Lágymányosról - közvetlen eljutási lehetőséget biztosítanak a Normafához.
- A buszjáratok mellett a BKK a környék megközelítésére a 60-as jelzésű fogaskerekűt is ajánlja, ez negyed óránként közlekedik.
A BKK-járatokon szánkó is szállítható.
Mint írták, a buszok hajnaltól késő esti órákig a legforgalmasabb délelőtti és délutáni időszakban összesítve 3-5 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok.
A társaság folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és - a múlt hétvégéhez hasonlóan - szükség esetén tartalékbuszokat állít majd forgalomba.
