Szombat este megjelent két kormányrendelet, amelyek a ragadós száj- és körömfájás járvánnyal vannak összefüggésben. A kormány még május 8-án rendelt el három hónapos importtilalmat a betegségre fogékony állatfajok egyedeire vonatkozóan, és az ezektől származó szaporítóanyagokra és állati melléktermékekre Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről.

A rendeletben azzal indokolták a tilalmat, hogy a felsorolt országok nem engedik be a magyar termékeket, ami súlyos piaci zavarokat okoz – szúrta ki a HVG.

Ugyanakkor a szombat este közzétett rendelet szerint „a viszonossági intézkedések nyomán azok a tagállamok, amelyek addig az uniós szabályokon túlmutató korlátozásokat alkalmaztak, vagy további feltételeket szabtak a termékek beszállításának, feloldották ezen intézkedéseiket, vagy hivatalosan jelezték, hogy azok feloldására haladéktalanul sor kerül.”

Az importtilalom kapcsán érintett országok közül Csehország már pénteken bejelentette, hogy visszavonja azt. Így a magyar kormány hatályon kívül helyezte az eredetileg három hónapra elrendelt tilalmat.

Szintén a járvány miatt a népszerű Gerecse-túrát is elhalasztották, mivel kockázatosnak vélték, hogy 8000 ember ott induljon meg, ahol sok vad is mozog. Azonban ezt a rendeletet is visszavonták, így a továbbiakban nincs akadálya annak, hogy megtartsák. Mindkét rendelet vasárnaptól hatályos.