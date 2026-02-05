Változatlanul hagyta csütörtökön az irányadó eurókamatokat az Európai Központi Bank. A Kormányzótanács értékelése szerint az infláció középtávon várhatóan a 2 százalékos célszinten stabilizálódik. A fogyasztói árak januárban 1,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban - elemzők szerint azonban a 2 százalékos cél alatti érték csak átmenetinek tekinthető.

"Az eurozóna gazdasága ellenálló a kihívásokkal teli globális környezetben. Az alacsony munkanélküliség, a védelmi és infrastrukturális állami kiadások fokozatos bevezetése, valamint a múltbéli kamatvágások támogató hatásai mind alátámasztják a gazdasági növekedést. A kilátások ugyanakkor még mindig bizonytalanok, különösen a világkereskedelmi szabályozások folyamatos bizonytalansága és a geopolitikai feszültségek miatt" – olvasható az EKB jelentésében.

A betéti kamat 2 százalék maradt, az EKB nem adott útmutatást a jövőbeli lépésekről, megismételte, hogy a beérkező adatok fogják irányítani a döntéshozatalt.

A bejelentés követően az euró-forint árfolyam 379 és 380 között maradt, az euró pedig erősödött a dollárhoz képest.