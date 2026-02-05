Januárban közel két éve nem látott mélypontra esett a kínai elektromosautó-gyártó óriás, a BYD belföldi értékesítése.
A háttérben a gyengülő kínai hazai kereslet, a csökkenő állami támogatások és az egyre kiélezettebb piaci verseny áll.
A CNBC elemzése szerint ez nem egyedi eset. Nemcsak a BYD, hanem legalább hat nagy elektromosautó-gyártó – köztük a Xiaomi és az Xpeng – is jelentős visszaesést könyvelt el januárban a decemberi adatokhoz képest. Szakértők szerint 2026-ra tovább fokozódhat a nyomás a kínai autópiacon.
Helen Liu, a Bain & Company partnere úgy látja, hogy a politikai bizonytalanság miatt a fogyasztók elhalasztják az autóvásárlást, és a gyártók is óvatosabbá váltak az új modellek piacra dobásával.
A helyzeten az sem segített, hogy 2025 januárjától Kína visszaállította az elektromos autókra vonatkozó 5 százalékos vásárlási adót, miután több mint egy évtizedig mentesítést kaptak az új energiájú járművek a 10 százalékos adó alól.
A BYD januárban összesen 205 518 járművet adott el, ebből mindössze 83 249 volt akkumulátoros elektromos személyautó. Ez volt a vállalat legalacsonyabb havi szintje 2024 februárja óta. Eközben több rivális gyártó erősödni tudott: a Huawei technológiáját használó Aito például több mint 40 ezer autót szállított ki – ez 80 százalékos éves növekedésnek felel meg. Emiatt kénytelenek több funkciót egyre alacsonyabb áron kínálni.
Bár a BYD tavaly megelőzte amerikai riválisát, a Tesla-t, azonban a januári adatok alapján a dominancia megtartása egyre nehezebb. Az elektromos járművek eddig a kínai gazdaság egyik húzóágazatának számítottak, miközben az ingatlanpiac évek óta válságban van. Ha az autóipar teljesítménye továbbra is tartósan romlik, elemzők szerint Peking kénytelen lehet újra támogatásokkal beavatkozni.
