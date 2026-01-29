Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán a pénzügyőrök – jelentette a Nemzeti Adó és Vámhivatal .

A NAV beszámolója szerint a pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található.

Az udvarra érkezve egy férfit láttak lődörögni, aki a felszólításokra nem reagált, majd bement a házba. Röviddel ezután az ingatlan tulajdonosa is előkerült, aki átvette a helyiség-ellenőrzésről szóló végzést.

Az ellenőrzéskor a járőrök a ház valamennyi helyiséget átvizsgálták.

Az udvaron és a garázsban feltűnően nagy számban sorakoztak a használaton kívüli Audi, Lada, Mercedes, Volkswagen, Porsche gépjárművek.

A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy az lopásból származhat.

A pince átvizsgálásakor pedig 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget – közölte a vámhivatal.