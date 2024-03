A Pfizer azt állítja, hogy a Seagen rákgyógyszer-gyártó céggel együtt 2030-ra legalább nyolc olyan orvosságot állíthat elő, amelyek keresettek lesznek. A váltás a Pfizer számára döntő pillanatban következik be. A Covid-termékek iránti kereslet zuhanása mellett a Pfizer tavaly csalódást okozott a Wall Streetnek egy új RSV oltás elsöprő piacra dobásával, valamint egy naponta kétszer adagolható súlycsökkentő tabletta negatív klinikai vizsgálataival – írja a CNBC.

A cég négymilliárd dolláros költségcsökkentési programot indított, amelynek keretében több száz alkalmazottat bocsátanak el, és csökkentik kutatási és fejlesztési kiadásait.

A Pfizer a 43 milliárd dolláros Seagen-felvásárlással megduplázta onkológiai gyógyszerkínálatát 60 különböző kísérleti programra. A cég azonban nem hozta nyilvánosságra, hogy szerinte mely gyógyszerek kínálhatják ezt a lehetőséget. Egyes elemzők megjegyezték, hogy néhány évbe telhet, amíg a Pfizer némely rákgyógyszere a fejlesztés középső stádiumába kerül.

A Pfizer meglévő onkológiai portfóliója is némi versenynyomással néz szembe.

Chris Boshoff, a Pfizer ügyvezetője kiemelte, az onkológiai részleg azt tervezi, hogy fő bevételi forrásaként a biológiai gyógyszerekre tér át, és 2030-ra 6 százalékról 65 százalékra növeli ezen kezelések arányát.

A biológiai szerek azok, amelyek élő forrásokból származó kezelések illetve vakcinák és ide tartoznak az őssejtkezelések és a génterápiák. Ezek a legdrágább vényköteles gyógyszerek közé tartoznak az Egyesült Államokban.

Boshoff szerint a biológiai szerek „tartósabb bevételi potenciált” jelentenek több tényező alapján.

A Pfizer a rák négy fő típusára kíván összpontosítani:

mellrák;

húgyúti rák, amely hatással van a húgyúti és nemi szervekre vagy funkciókra;

mellkasrák, például tüdő-, fej- és nyakrák;

és hematológia-onkológia, vagy vérrákok, például mielóma multiplex és limfómák.

A Pfizer arra számít, hogy a mellrák hozzájárulása a teljes onkológiai értékesítéshez 2030-ra körülbelül 10 százalékra csökken a tavalyi durván 40 százalékról – mondta a társaság onkológiai kereskedelmi vezetője, Suneet Varma. A Pfizer egy harmadik fázisú kísérletben teszteli az atirmociclib nevű kezelést, amely potenciálisan hatékonyabb és könnyebben tolerálható lehet a betegek számára.

A Pfizer várakozásai szerint 2030-ra a húgyúti rák a becslések szerint az onkológiai értékesítés 35 százalékát teszi ki. A Pfizer a disitamab vedotin nevű kísérleti ADC-t teszteli – amelyet a Seagen a kínai RemeGe cégtől licencelt – bizonyos húgyhólyagrákok kezelésére. A Keytruda immunterápiája a hólyagrák kezelésének új, első vonalbeli standardjévé válik. A Pfizer vezetői szerint a Padcevben megvan a „nagy kasszasiker” lehetősége, a vállalat 3 milliárd dolláros éves árbevételt érhet el.

A Pfizer az onkológián kívüli üzleti tevékenységét két részlegre osztja: egy amerikai kereskedelmi egységre és egy nemzetközi kereskedelmi egységre. Ezek a részlegek a vakcinákra, valamint a metabolikus és gyulladásos betegségekre összpontosítanak.

Az idén ősszel a Pfizer azt tervezi, hogy bevezeti Covid-oltóanyagának egy újabb frissített változatát, amely a vírus új törzsét célozza meg.

A vállalat korábban felvázolta a Covid-oltás „következő generációs” verzióit, amelyek célja, hogy egy évre kiterjessze a védelmet a fertőzés ellen. De a Pfizer még nem döntötte el, hogy tovább lép-e ezekkel a tervekkel.

Lerántották a leplet a Covid-oltások súlyos mellékhatásairól - erről is írtunk a témában . Az eddigi legnagyobb globális vakcinabiztonsági tanulmány többek között a szívvel kapcsolatos gyulladásos esetek, illetve az agyi vérrög egy bizonyos típusának megnövekedett kockázatát is feltárta.

A cég a pneumococcus okozta megbetegedés elleni vakcina „negyedik generációs” változatát is teszteli, és azon is dolgozik, hogy kiterjessze a légúti syncytial vírus (általánosan RSV-nek nevezett) elleni oltóanyagát a 18 és 59 év közötti, magas kockázatú betegekre. A vállalat több légúti vírust megcélzó kombinált vakcinákat is tesztel, köztük a Covid és az influenza elleni oltást a fejlesztés késői szakaszában.

A vakcinákon kívül a cég a GBT601 nevű orális kezelést fejleszti a sarlósejtes betegség kezelésére, úgy véli, hogy ez a gyógyszer potenciálisan hatékonyabb utódja az Oxbryta gyógyszerének.

És egy másik terület, amely a befektetők számára sláger, az elhízás elleni gyógyszer.

A Pfizer arra számít, hogy az év első felében közzéteszi kísérleti fogyókúrás tablettájának, a danuglipronnak a napi egyszeri kiadásával kapcsolatos korai fázisú kísérleti adatait. A cég egy második elhízás elleni gyógyszeren is dolgozik, de nem árulta el, hogy az hogyan fog hatni.

