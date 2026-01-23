Az este és az éjszaka folyamán nagyrészt erősen felhős, vagy borult idő várható helyenként párával, köddel. Az ország északkeleti harmadán eső, ónos eső, valamint az északi határ mentén hajnalig havazás várható. Csak az északnyugati tájakon élénkül meg a délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul – frissítette előrejelzését a HungaroMet.

Az Északi-középhegység térségében 3 cm tapadó hó is leeshet, másutt elvétve ónos eső, illetve eső valószínű.

Szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de főként a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap. A déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet. A déli, délkeleti szél a Dunántúl egyes részein és délkeleten megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.

Szombat estétől vasárnap reggelig az északkeleti harmadban helyenként előfordulhat ónos eső.