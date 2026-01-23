Pénteken északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, délebbre – akár hosszabb időre – szakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő csapadék; északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken kisebb eső lehet a meghatározó. Az ónos eső miatt 1-es fokozatú figyelmeztetés van érvényben Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém vármegyében. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen, délkeleten enyhébb lehet az idő. Késő este -4, 0 fok valószínű - közölte a HungaroMet.

Szombat hajnalban sokfelé képződhet pára, köd. Kezdetben északkeleten havazás, ónos eső, néhol eső egyaránt előfordulhat. Napközben erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, majd délután délnyugat felől eső érkezhet, ami este több helyen ónos esőbe válthat át. Többnyire mérsékelt, helyenként élénk lesz a délkeleti szél. Hajnalban -5, +1, kora délután 0, +8 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap borongós időre készülhetünk, reggelre nagy területen válik párássá, ködössé a levegő, majd délután dél, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. Az Alpokalja csúcsaira havas eső, hó érkezhet az eső mellett. Napközben fokozatosan megerősödik a keleties szél, este néhol viharos lökések is lehetnek. A minimumok -4 és +1, a maximumok 1 és 9 fok között alakulnak.

Hétfőn kezdetben többfelé, napközben már csak az ország keleti felén fordulhat elő eső. A Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Reggel még több helyen élénk, helyenként erős lesz a délies szél, de délutánra veszít erejéből. Hajnalban -2, +5, napközben 1 és 9 fok valószínű - olvasható az Időkép előrejelzésében.