A londoni Heathrow repülőtér eltörölte a kézipoggyásznál az 100 ml-es folyadékra vonatkozó szabályait. Az utasok szabadon hagyhatják az üvegeket és a laptopokat a bőröndjükben, miután a repülőtér egymilliárd fontból, mintegy 440 milliárd forintból telepített új, szuper CT-szkennereket, amelyek részletesebb képeket készítenek a poggyász tartalmáról. Minden folyadéktartály legfeljebb két literes lehet.

A folyadékokra vonatkozó repülőtéri biztonsági szabályokat 2006-ban vezették be, miután meghiúsult egy terrorkísérlet, amelynek célja az volt, hogy házilag készített folyékony bombákkal robbantsanak fel Londonból az Egyesült Államokba tartó repülőgépeket.

A szabályok szerint a folyadékok mennyisége legfeljebb 100 ml lehetett, és átlátszó műanyag zacskókba kellett őket tenni.

Az utasokat arra is kérték, hogy távolítsák el a nagyméretű elektromos eszközeiket, például a táblagépeket és a laptopokat.

A repülőtéri biztonsági ellenőrzéseknél fellépő késések egyik leggyakoribb oka éppen a laptop és a 100ml-es folyadék szabályok be nem tartása volt.

A Heathrow repülőtér becslése szerint az új szkennerek évente közel 16 millió műanyag zacskó használatát teszik majd feleslegessé.

2019 augusztusában Boris Johnson akkori miniszterelnök 2022 decemberét tűzte ki határidőnek a legtöbb, nagyobb brit repülőtér számára az új szkennerek telepítésére.

Miután a légiközlekedési ágazat hatalmas fennakadásokat szenvedett a koronavírus miatti utazási korlátozások miatt, Mark Harper, az akkori közlekedési miniszter 2024 júniusára halasztotta az új dátumot. Több olyan repülőtér is kapott halasztást, amelynek nehézséget okozott a határidő betartása, főként az ellátási lánc késedelmei miatt – számolt be róla a The Telegraph.