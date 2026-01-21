Gyorsan apadni kezdtek az európai gáztározók, miután a fűtési szezon kellős közepére egy szokatlanul hideg tél és egy elhúzódó hideghullám toppant be az öreg kontinensre. Ez az időjárás a gáztárolókat is jobban meghajtotta, a teljes kapacitáshoz képest az európai tárolók nagyrészt már 50 százalék alatti kapacitással bírnak.

A Portfolio összegzésében ugyanakkor kitér arra, hogy önmagában csalókának tűnhet ez a szám, viszont ha a 2023-as vagy 2024-es, rendkívül enyhe telekkel vetjük össze, akkor ez a szint alacsonynak tűnik. A gáz nálunk is jobban fogy, de az uniós országok többségénél jobb helyzetben vagyunk. Magyarország ugyanis Európa egyik legnagyobb tárolókapacitásával rendelkezik fogyasztásarányosan, ami több mint 6 milliárd köbméter.

Azt írják, a tározókban jelenleg mintegy 3 milliárd köbméter gáz van, vagyis a kapacitás közel fele, ami nagyjából az éves hazai igény felét fedi le. A kereskedelmi tározókon túl külön stratégiai készletet tartanak Szőregen, összesen 1,9 milliárd köbméter körüli kapacitással, ebből 1,2 milliárd a biztonsági készlet és 739 millió köbméter a 2022-es energiaválság idején vásárolt külön mennyiség.

Ehhez a tartalékhoz azonban csak miniszteri rendelet esetén, és a jogszabályban rögzített válsághelyzetben nyúlnak, miközben a vezetékes import naponta közel 8 millió köbméter friss gázt hoz a rendszerbe, ami jelenleg is nettó többletet ad.

Az Infostart szemléje szerint a januári extrém hideg miatt napi 0,4-0,9 százalékos tempóra gyorsult a tárolók kitárolása, a leghidegebb napokon naponta közel egy százalékkal csökkentek az európai készletek. Magyarországon január elején óránként 2,8 millió köbméter fölé nőtt a gázfogyasztás.

A cikk szerint a fentiek alapján még rendkívül extrém, napi 70 millió köbméteres fogyasztás mellett is kitartanának a hazai készletek március közepéig, azonban még ez a forgatókönyv is valószínűtlen a hazai kitermelés és az import miatt.